Mare de Déu de Gràcia 2026
Vila-real celebra una multitudinària Nit de la Xulla al caliu de la festa
El bon oratge afavoreix una gran participació en una de les cites més arrelades de les celebracions patronals a la ciutat, precedida per una nova i concorreguda Trobada d’Elaboració d’Allioli a la plaça Major
Foc, brases, carn a la graella i molta festa. Vila-real ha tornat aquest dilluns a fer de la Nit de la Xulla una de les grans estampes populars de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, amb milers de persones repartides pels carrers, casals i baixos de la ciutat. El bon oratge ha acompanyat enguany la celebració, declarada d’Interés Turístic Provincial, i ha permés una participació multitudinària en una cita que ja forma part de la identitat festiva vila-realenca.
Des de primera hora de la vesprada, les fogueres han començat a prendre forma pels carrers de tota la ciutat, en especial pel centre. Penyes, famílies i grups d’amics han tornat a reunir-se al voltant de les brases per a torrar la carn i els embotits, encara que tampoc han faltat els qui mantenen la tradició de cuinar la xulla al forn.
L’ambient ha anat creixent, amb una ciutat entregada a un esdeveniment que es va incorporar al programa de les festes patronals de Sant Pasqual i de la Mare de Déu de Gràcia a finals dels anys setanta, durant l’etapa de Bautista Carceller com a alcalde. Des d’aleshores, la Nit de la Xulla s’ha mantingut pràcticament intacta, fins al punt que ni la pandèmia va aconseguir interrompre-la, encara que en aquell moment es va haver de viure des de les cases i masets.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
Entre els molts sopars de penyes, un ha tingut enguany un protagonisme especial. La reina de les festes de 2026, Berta Beteta, i les seues dames han compartit la Xulla al casal de la penya L’Esquella, a la qual pertany el president de la Junta de Festes, Toni Carmona.
L’allioli obri la gana
Abans que el foc prenguera els carrers, la plaça Major va tornar a acollir la Trobada d’Elaboració d’Allioli, convertida ja en el millor aperitiu de la Xulla. Centenars de participants han treballat morter en mà per a preparar una de les salses més inseparables de la cuina tradicional valenciana.
La trobada ha combinat, una vegada més, gastronomia, festa i participació, amb llargues taules i nombrosos grups disposats a demostrar que aconseguir un bon allioli continua exigint paciència, tècnica i un braç ben entrenat.
A més, l’alcalde, José Benlloch, ha lliurat el Morter Fester de l’Any a la Fundació Caixa Rural Vila-real, per la col·laboració de l’entitat en l’organització de la cita. La seua presidenta, Sonia Sánchez, ha estat l'encarregada de recollir el guardó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así son las fiestas en el pueblo más pequeño de Castellón: unos 20 empadronados y un centenar en la mesa
- Un monumento a la batalla olvidada que marcó la historia de Castellón
- Un ciudadano se viste de héroe de madrugada para rescatar a un hombre en Castellón tras una discusión con su pareja
- Una caída y un golpe de calor movilizan un rescate en Les Agulles de Benicàssim
- El precinto que arruina el verano a una feriante en Orpesa
- Un aficionado acaba en el hospital tras sufrir una cogida en los toros de Vila-real
- Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana
- Carrasco encara el final de su mandato con estos seis proyectos de ciudad en marcha en Castelló