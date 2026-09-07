Mare de Déu de Gràcia 2026
Vila-real recupera quasi 20 anys després el concurs de ramaderies
La Comissió del Bou rescata per a les festes patronals de setembre una cita que no se celebrava des de 2008 i que reunirà durant la setmana algunes de les ramaderies més conegudes del circuit de bous al carrer
Quasi dues dècades després, el concurs de ramaderies torna a formar part de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. La Comissió del Bou ha apostat enguany per recuperar una cita que durant els anys 2000 va tindre un espai propi dins de la programació taurina de setembre i que ha iniciat aquest dilluns una nova etapa amb una setmana en què diferents ferros passaran pel recinte de cadafals.
No es tracta, per tant, d'un format nou. L'hemeroteca municipal conserva el programa de les festes de 2008, quan Vila-real va celebrar la 9a edició del Concurs de Ramaderies, amb diferents jornades a les 13.00 hores al recinte de cadafals. Un precedent que permet dimensionar el retorn d'una proposta que havia desaparegut del programa de la Mare de Déu de Gràcia durant els últims 18 anys.
La recuperació arriba de la mà de la Comissió del Bou i la Junta de Festes i concentra bona part de l'activitat taurina dels matins d'aquesta setmana. La fórmula combina l'entrada del bestiar pels carrers del recinte amb la posterior prova de vaques i bous a la zona de cadafals.
De Sergio Rua a Capota
El concurs s'ha estrenat aquest dilluns, a les 12.30 hores, amb la ramaderia Sergio Rua. El bestiar entra pels carrers Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla i Raval del Carme abans de la prova a la zona de cadafals. El president de la Comissió del Bou, Toni Sánchez, ha mostrat la seua satisfacció per haver aconseguit recuperar un esdeveniment d'aquestes característiques que, en la primera jornada, s'ha tancat amb una agarrada lleu d'un dels rodaors, que s'ha saldat sense conseqüències importants més enllà d'un revolcó.
El mateix esquema es repetirà dimarts 8, també a les 12.30 hores, amb Los Mohicanos, mentre que dimecres 9, a la mateixa hora, serà el torn d'El Saliner. Benavent protagonitzarà la jornada del dijous, 10 a les 12.30 hores i tindrà, a més, continuïtat per la vesprada: a les 18.30 hores hi haurà solta de vaques i bous per tota la vila i, a les 20.30, s'embolarà un bou de la mateixa ramaderia.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
El divendres, 11 sumarà dos nous noms al cartell. A les 12.30 hores tindrà lloc l'entrada i prova de bestiar de Virgen de la Carrasca, de la mà de l'ACT El Barranquet. A les 18.30 hores, la mateixa associació protagonitzarà la solta de vaques i bous de La Templanza, amb un bou embolat d'aquest ferro a les 20.30 hores. La nit es completarà a les 00.00 hores amb vaques enfundades de Capota.
Precisament Capota serà l'encarregada de posar el punt final al concurs dissabte, 12 a les 11.00 hores, amb una entrada de vaques i bous per tota la vila i la posterior prova a la zona de cadafals.
D'aquesta manera, Sergio Rua, Los Mohicanos, El Saliner, Benavent i Capota competeixen per guanar el guardó a la millor ramaderia del recuperat concurs, mentre que els animals de Virgen de la Carrasca i La Templanza completen el cartell d'una setmana que recupera un format amb història en les festes vila-realenques.
Hui, protagonisme també per als més menuts
La jornada d'aquest dilluns no ha acabat amb l'estrena del concurs. La Comissió del Bou ha preparat per a la vesprada diferents activitats destinades especialment als aficionats més joves, amb l'objectiu d'acostar-los al funcionament i a les tradicions vinculades als festejos taurins. Així, ha hagut una visita al corro per conéixer de prop com es treballa en aquestes instal·lacions. La cita ha servit també per entregar els treballs i obrir l'exposició del II Concurs infantil de dibuix taurí.
A més, tampoc ha faltat un taller per aprendre a preparar el material utilitzat en les embolades, amb la col·laboració de l'ACT Emboladors Júcar, Emboladors Els David's i Artesania Taurina Oscar. I la vesprada taurina infantil ha culminat a les 19.00 hores a la zona de cadafals, amb un correbou de carretons, capejades, concurs de retallades i repartiment de regals.
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