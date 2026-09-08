Compromís denuncia que les famílies del CRA Espadà-Millars començaran el curs sense servei de menjador
Ruiz: “La falta de previsió de la Conselleria obliga les famílies a improvisar per poder atendre els seus fills i filles des del primer dia de curs”
Compromís denuncia que les famílies del CRA Espadà-Millars començaran el curs sense servei de menjador. El CRA Espadà-Millars és un col·legi rural agrupat que dona servei a l’alumnat de cinc municipis de l’interior de Castelló, amb aularis a Tales, Suera, Fanzara, Ludiente i Argelita. Es tracta d’un model educatiu especialment important per als pobles menuts, perquè permet mantindre l’escola als municipis i garantir que els xiquets i xiquetes puguen estudiar als seus pobles.
La diputada de Compromís a les Corts Valencianes, Verònica Ruiz, ha denunciat que “les famílies començaran el curs sense menjador i ara són elles les que han d’improvisar per veure com atenen els seus fills i filles. És una situació inacceptable que evidencia la incompetència i la desídia de la Conselleria d’Educació”.
Ruiz ha advertit que el que està passant al CRA Espadà-Millars “no és simplement una incidència puntual, sinó l’exemple i la conseqüència d’una manera de gestionar l’educació pública basada en la improvisació constant”.
“Un curs escolar no pot començar traslladant a les famílies problemes que la Conselleria hauria d’haver resolt abans que l’alumnat torne a les aules. El menjador és un servei fonamental per a moltes famílies i és responsabilitat d’Educació garantir-lo des de l’inici del curs”, ha assenyalat la diputada.
Per això, Compromís exigeix a la Conselleria d’Educació que actue de manera urgent per garantir el servei de menjador al CRA Espadà-Millars i donar una resposta immediata a les famílies afectades.
“Exigim a la Conselleria una solució immediata i que deixe d’agreujar, curs rere curs, els problemes dels serveis que necessiten les nostres famílies. No poden ser sempre les famílies les que paguen les conseqüències de la falta de planificació del govern del PP”, ha conclòs Ruiz.
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