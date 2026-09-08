Festes patronals de la Mare de Féu de Gràcia
Vila-real reivindica el sopar a la fresca més festiu amb 1.600 veïns a la plaça de la Maiorasga
El Macrosopar de Veïns i Veïnes converteix una de les tradicions més mediterrànies en una multitudinària nit de convivència, música i germanor
Traure la taula i les cadires al carrer, compartir el menjar amb els de sempre i allargar la conversa aprofitant la fresca de la nit. Vila-real ha tornat a reivindicar este dimarts una de les estampes més mediterrànies de l’estiu amb el Macrosopar de Veïns i Veïnes, que ha reunit 1.600 persones en una multitudinària vetlada marcada pel bon oratge, la convivència i l’ambient festiu.
Precisament quan el tradicional sopar a la fresca s’ha convertit en tema de debat a València, Vila-real ha tornat a fer de la pràctica una festa. La polèmica sorgida este estiu a la Malva-rosa després que alguns hostalers plantejaren delimitar estes reunions veïnals, entre altres motius per la imatge que consideraven que oferien davant dels turistes, ha provocat una resposta en defensa d’un costum profundament arrelat als barris marítims. Fins i tot diverses associacions veïnals han organitzat sopars multitudinaris per reivindicar l’ús de l’espai públic.
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Vila-real queda lluny, lògicament, d’eixe debat turístic, però no de la tradició que hi ha darrere. Sopar al carrer durant les nits caloroses, prendre la fresca davant de casa i compartir taula amb familiars i veïns forma part també d’una manera molt mediterrània d’entendre l’estiu. I el Macrosopar trasllada eixe costum a gran escala en plena setmana de festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Els 1.600 participants havien recollit prèviament els seus tiquets a canvi d’un donatiu simbòlic d’un euro. La convocatòria ha reunit integrants de totes les associacions de veïns i veïnes de Vila-real, a més de nombrosos ciutadans disposats a compartir una de les cites més participatives del programa.
De pa i porta
La fórmula no podia ser més senzilla. Cada participant porta el seu propi sopar, a l’estil tradicional del paiporta, mentre que l’organització s’encarrega de posar la resta: taules, cadires, beguda, porrat i, sobretot, l’ambient necessari per allargar la nit.
El Macrosopar està organitzat per l’Ajuntament de Vila-real i la Junta de Festes, amb la col·laboració de les entitats veïnals i la Fundació Caixa Rural Vila-real. El bon oratge ha contribuït a omplir les taules i a reforçar el caràcter multitudinari d’una cita concebuda, per damunt de tot, com un espai de trobada.
I després de sopar, la sobretaula ha tingut música. El Grup de Ball de l’Associació de Veïns del Barri Hospital ha sigut un dels encarregats d’animar la vetlada, que ha continuat amb l’actuació del trio Twins. A més, l’organització ha repartit diversos regals mitjançant sorteigs entre els assistents.
Sense platja ni turistes pel mig, Vila-real ha tornat a demostrar que sopar a la fresca necessita ben poc: menjar de casa, una cadira, bona companyia i ganes de fer carrer. I si són 1.600 persones les que comparteixen taula, el vell costum mediterrani es converteix directament en una de les grans nits de les festes.
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