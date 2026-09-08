Mare de Déu de Gràcia 2026
Vila-real viu una intensa jornada de festes amb bous, moda i inclusió
Un minut de silenci i flors recorden el cirurgià taurí Gustavo Traver abans de les exhibicions taurines
La jornada festiva d’este dimarts a Vila-real ha estat marcada en part pel record a una de les persones que, d’alguna manera, va ser una institució en l’àmbit de l’atenció sanitària en primera línia en les exhibicions del bou al carrer.
I és que el món taurí de Vila-real ha recordat amb emoció el cirurgià Gustavo Traver, que va faltar dilluns passat als 77 anys, en un homenatge celebrat abans de donar solta als exemplars previstos al programa del dia de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
D’esta manera, després de guardar-se un minut de silenci a la memòria de Traver, l’alcalde de Vila-real, José Benlloch; la reina de les Festes, Berta Beteta; i el president de la Comissió del Bou, Toni Sánchez, han dipositat dos rams de flors a la porta de la infermeria del recinte de la vila.
Referent nacional de la cirurgia taurina, va exercir durant 37 anys com a cirurgià cap de la plaça de Castelló i va dedicar dècades a atendre ferits en els bous al carrer, on el seu saber fer va contribuir a salvar nombroses vides.
Després de l’homenatge, l’arena ha prés el protagonisme amb bous de Sergio Centelles, patrocinat per l’ACT Amics de Centelles; Montes de Oca, de l’ACT Un Bou +, i La Campana, un dels exemplars del correbou de dissabte organitzat per la Comissió del Bou i patrocinat per l’Ajuntament.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
Els tres exemplars han donat joc, en major o menor mesura, als aficionats, responent a les retallades que els han fet els rodaors. En qualsevol cas, bona part dels al voltant dels 20 minuts que han estat a la vesprada al recinte de la vila l'han passada a la zona de cadafals, llevat dels moments immediatament posteriors a les eixides, quan han recorregut alguns carrers a una velocitat considerable.
Més activitats
Però la cinquena jornada de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de 2026 ha anat més enllà dels bous al carrer o el concurs de ramaderies, protagonitzat esta vegada pel ramat de Los Mohicanos.
També a la vesprada, la plaça Major ha acollit la Gala de la Moda, amb una desfilada de models que han exhibit roba i complements d’una quinzena de comerços de la ciutat.
I al matí tampoc ha faltat l’activitat inclusiva que organitza Acudim, per tal de visibilitzar les dificultats que troben en el dia a dia les persones amb discapacitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a un histórico parque acuático de Castellón que marcó una época: será un supermercado
- Fallece Gustavo Traver, cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló
- El aeropuerto de Castellón anuncia una nueva conexión para 2027 tras un verano de récords: más de 50.000 pasajeros en agosto
- Uno de los chiringuitos más famosos de Formentera demanda la ‘B’ de un negocio de Castellón: 'No sabíamos que tenían patentado el abecedario
- Los hoteles elevan la presión por el Imserso y temen un ‘efecto desierto’ en Peñíscola
- Un muerto en un accidente entre un coche y un camión en Alcalà de Xivert
- Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana
- Obras clave en Castellón: arranca el curso decisivo para los grandes proyectos de la provincia