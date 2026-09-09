Mare de Déu de Gràcia 2026
Amics del Bou ompli d'aficionats el recinte de la vila de Vila-real amb el seu correbou de bous embolats
Els exemplars de Fernando Mansilla recorren els carrers de l'espai taurí en una nit de gran participació
Els bous embolats van tornar a prendre el recinte de la vila de Vila-real en una de les nits més esperades de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. L’Associació Cultural Taurina Amics del Bou va complir un any més amb la tradició d’organitzar el seu correbou, que va arrancar poc després de les 23.00 hores d'aquest dimarts amb exemplars de la ramaderia de Fernando Mansilla.
La resposta del públic va ser multitudinària, amb els cadafals i bona part del recorregut plens d’aficionats. Els bous van completar els primers trams ben conjuntats, oferint una estampa compacta i vistosa al seu pas pels carrers del recinte.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
Amb el pas dels minuts, però, i com sol ser habitual en este tipus de correbous, la manada es va anar disgregant fins que els animals van afrontar per separat els últims trams del recorregut. Una nit amb molta participació i ambient taurí.
Suscríbete para seguir leyendo
- Disparan a dos cazadores en un coto de Torreblanca: 'Podría haber sido una tragedia
- Cierran una conocida playa de Castellón tras detectar contaminación microbiológica en el agua
- Todo lo que tienes que saber sobre el IBI y la tasa de la basura de Castelló. Atento porque hay primicia
- Un fallecido en un accidente entre un coche y un camión en Alcalà de Xivert
- El mundo taurino da el último adiós a Gustavo Traver en Burriana
- Se incendia el local de una peña en Vila-real durante las fiestas
- El pueblo de Castellón que vivirá este sábado una auténtica batalla de charangas
- El calor en Castellón deja paso a una bajada de temperaturas y ¿lluvia?