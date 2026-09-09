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Mare de Déu de Gràcia 2026

Amics del Bou ompli d'aficionats el recinte de la vila de Vila-real amb el seu correbou de bous embolats

Els exemplars de Fernando Mansilla recorren els carrers de l'espai taurí en una nit de gran participació

Correbou de bous embolats de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real

Correbou de bous embolats de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real

Erik Pradas

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Josep Carda

Vila-real

Els bous embolats van tornar a prendre el recinte de la vila de Vila-real en una de les nits més esperades de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. L’Associació Cultural Taurina Amics del Bou va complir un any més amb la tradició d’organitzar el seu correbou, que va arrancar poc després de les 23.00 hores d'aquest dimarts amb exemplars de la ramaderia de Fernando Mansilla.

Fotogaleria I Correbou de bous embolats de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real

Fotogaleria I Correbou de bous embolats de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real

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Fotogaleria I Correbou de bous embolats de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real / Erik Pradas

La resposta del públic va ser multitudinària, amb els cadafals i bona part del recorregut plens d’aficionats. Els bous van completar els primers trams ben conjuntats, oferint una estampa compacta i vistosa al seu pas pels carrers del recinte.

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Amb el pas dels minuts, però, i com sol ser habitual en este tipus de correbous, la manada es va anar disgregant fins que els animals van afrontar per separat els últims trams del recorregut. Una nit amb molta participació i ambient taurí.

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