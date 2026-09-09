Mare de Déu de Gràcia 2026
Bous, pujada al campanar i disfresses protagonitzen l’equador de les festes de Vila-real
La ja tradicional trobada de Gràcies i de bessons tampoc falta en una jornada festiva marcada per la participació activa de les penyes de la ciutat i l’exhibició d’exemplars de Núñez de Cuvillo i La Campana
La imaginació ha tornat este dimecres a prendre els carrers de Vila-real. Més de 800 penyistes de mig centenar de col·lectius festers han participat en el tradicional sopar de disfresses organitzat per la Comissió de Penyes, una de les cites més desenfadades de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, que l’entitat va rescatar i impulsar a les celebracions de l’any passat i en la qual no han faltat vestimentes sorprenents, personatges impossibles i molta gana de festa.
La nit ha convertir la plaça Major, on es va celebrar el sopar i va ser punt de concentració dels assistents, i després els casals i el centre de la ciutat, en una successió de disfresses de tota classe, tirant bàsicament de l’humor i l’originalitat. I, com de costum, la representació festera també ha estat present i la reina de 2026, Berta Beteta, i les seues dames han optat per vestir-se de romanes.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
El sopar, encara que un poc deslluït per la presència de la pluja, ha tornat a funcionar com una gran trobada entre penyes, amb taules compartides, música i un ambient expemplar. Una festa dins de la festa que cada setembre reforça el paper de les penyes com un dels principals motors de les celebracions.
D’altra banda, la jornada també ha tingut un vessant ben diferent, però igualment consolidat en el programa. La pujada al campanar s’ha convertit en una cita ineludible de les festes, especialment per a aquells que volen descobrir Vila-real des d’una perspectiva poc habitual. I el repte no és menor: 175 esglaons separen la base del cim del campanar, un esforç que té recompensa. Durant l’ascens, els participants tenen ocasió de conéixer la sala de campanes i, una vegada dalt, contemplar una panoràmica privilegiada de la ciutat.
Actes taurins
També el bou al carrer ha tornat a protagonitzar la programació taurina de la vesprada, amb l’exhibició de dos exemplars, un de la ramaderia de Núñez del Cuvillo, patrocinat per l’ACT Gent Jove, i un segon de La Campana, de la Comissió del Bou, que va participar en el correbou de dissabte. Ambdós animals han corregut pel recinte de la vila i han donat joc als aficionats, responent als rodaors.
I també la vesprada ha deixat una de les estampes més simpàtiques del programa festiu de la Mare de Déu de Gràcia, com és la Trobada de Gràcies i Bessons a la placeta de l’església arxiprestal que, com sempre, ha acabat amb la degustació d’orxata i fartons.
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