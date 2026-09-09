El PSPV-PSOE de Torreblanca acusa el PP de deixar encallada l’ampliació de l’IES El Prat amb l’alumnat començant de nou el curs en barracons
Els socialistes exigeixen l'alcaldessa que aclarisca unes modificacions de més de 400.000 euros de les quals la Conselleria assegura no tindre constància i que mantenen les obres paralitzades
El PSPV-PSOE de Torreblanca ha denunciat este dimecres que les obres d’ampliació de l’IES El Prat porten un any paralitzades i que el nou curs ha començat hui mateix de nou amb alumnat en barracons.
La portaveu socialista, María Josefa Tena, ha recordat que les noves instal·lacions haurien d’estar ja acabades i ha apuntat a la gestió de l’actual alcaldessa del PP, Tania Agut, com a origen dels problemes. Segons una resposta de la Conselleria a una pregunta formulada pel PSPV-PSOE a Les Corts, la Generalitat va assegurar que “no tenia cap constància” de modificacions del projecte per un import superior a 400.000 euros, una situació que ha generat problemes amb les certificacions i ha impedit que l’empresa constructora puga cobrar.
“Hui comença un altre curs i tornem a tindre alumnes en barracons quan l’institut hauria d’estar acabat des de fa un any. I el més greu és que la inversió estava compromesa, hi havia més de quatre milions d’euros per a fer l’ampliació. El que ha d’explicar el PP és com hem arribat fins ací”, ha assenyalat Tena.
“Si es va modificar una obra per més de 400.000 euros, l’Ajuntament ha d’explicar què es va canviar i com es va fer. I, sobretot, per què la Conselleria no tenia constància d’unes modificacions d’eixa envergadura mentre l’empresa continua sense cobrar i les obres continuen parades”, ha afirmat.
El PSPV-PSOE ha exigit a l’Ajuntament que actue de manera immediata i treballe amb la Generalitat i l’empresa constructora per a desbloquejar les certificacions i reprendre les obres. “Les famílies no necessiten que el PP els diga que està treballant en això. Necessiten saber quan tornaran els obrers i quan podran els seus fills entrar a l’institut que mereixen”, ha conclòs Tena.
Quatre milions d’inversió
Tena ha recordat que durant la passada legislatura, amb el PSPV-PSOE al capdavant de l’Ajuntament, es va aconseguir que la Generalitat destinara més de quatre milions d’euros a l’ampliació de l’institut, una reivindicació històrica de la comunitat educativa per a millorar les instal·lacions i posar fi a la provisionalitat de l’alumnat.
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