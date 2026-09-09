La Vall d’Uixó inicia el curs escolar amb 5.300 alumnes i reclama a la Generalitat que faça els deures pendents a l’Assumpció, el Lleonard Mingarro i el Blasco Ibáñez
L’alcaldessa ,Tania Baños destaca que “l’Ajuntament ha demostrat que quan hi ha voluntat i coordinació les escoles arriben, però la Generalitat no pot continuar ajornant les actuacions que necessiten les nostres escoles”
La Vall d’Uixó ha iniciat hui amb normalitat el curs escolar 2026-2027 amb aproximadament 5.300 alumnes d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional. L’alcaldessa, Tania Baños, ha posat en valor que aquest curs comença amb una fita històrica: la posada en funcionament del nou CEIP Rosario Pérez, una infraestructura reivindicada durant anys i que ha suposat una inversió de prop de 6 milions d’euros a través del Pla Edificant. “Ahir demostràvem que les coses es poden fer i que des de l’Ajuntament tenim la capacitat per tirar endavant una obra d’aquesta envergadura. Hui toca recordar que encara tenim molts deures pendents i que la Generalitat ha de posar-se les piles”, ha assenyalat.
En aquest sentit, Baños ha reclamat a la Generalitat Valenciana agilitat i compromís amb les actuacions educatives pendents a la ciutat. Especialment, ha exigit que es desbloquege la rehabilitació del CEIP La Assumpció, que manté una part del pati apuntalada i limitada per motius de seguretat. També ha recordat que estan pendents els projectes del CEIP Lleonard Mingarro, la incorporació del CEIP Blasco Ibáñez al Pla Edificant des de fa dos anys. “No podem entendre que un expedient com el de l’Assumpció no avance amb tota l’agilitat possible mentre una part del pati està apuntalada. Les famílies i la comunitat educativa no poden esperar indefinidament”, ha remarcat.
Nou Botànic Cavanilles
Pel que fa al nou IES Botànic Cavanilles, l’alcaldessa ha assenyalat que l’Ajuntament manté la màxima predisposició per col·laborar amb la Generalitat i avançar en la construcció d’un nou institut per a la ciutat. “Entenc que el Pla Edificant ha de ser una eina de col·laboració entre institucions i no una imposició de la Generalitat cap als ajuntaments. Nosaltres tenim tota la predisposició per continuar treballant i volem que el Botànic Cavanilles siga una realitat perquè és una necessitat per al futur educatiu de la Vall”, ha afirmat Baños.
L’alcaldessa també ha criticat la resposta de la Generalitat davant la necessitat de climatitzar els centres educatius. Baños considera insuficients les aportacions puntuals als centres i ha reclamat un pla integral que permeta afrontar les altes temperatures. “No volem pedaços ni que la climatització depenga de les AFAS. No és la nostra manera d’entendre l’educació pública. Volem que la Generalitat pose damunt la taula un pla de climatització a l’altura de les nostres escoles i nosaltres col·laborarem perquè es faça realitat”, ha afirmat.
Per la seua part, el regidor d’Educació, Manel Agea, ha destacat la força de l’educació pública a la ciutat: “Estem parlant de 5.300 alumnes, de dotze escoles, tres instituts i una oferta educativa completament pública. Les xifres demostren la magnitud i la importància que té l’educació pública a la Vall”.
L’Ajuntament ha reiterat que continuarà assumint totes les actuacions que estiguen al seu abast, però ha advertit que no pot substituir permanentment la Generalitat en les seues competències. “Moltes vegades assumim actuacions que no ens corresponen directament perquè no volem que els nostres xiquets i xiquetes hagen d’esperar. Però la Generalitat ha de fer la seua part”, ha remarcat Agea.
Baños ha conclòs reivindicant una col·laboració real entre administracions: “L’Ajuntament alça la mà i està disposat a col·laborar, però necessitem que la Generalitat estiga a l’altura. Volem una educació pública de qualitat, unes escoles segures i climatitzades i unes infraestructures adaptades a les necessitats actuals. Això és el que mereixen les famílies de la Vall”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Disparan a dos cazadores en un coto de Torreblanca: 'Podría haber sido una tragedia
- Cierran una conocida playa de Castellón tras detectar contaminación microbiológica en el agua
- Todo lo que tienes que saber sobre el IBI y la tasa de la basura de Castelló. Atento porque hay primicia
- Un fallecido en un accidente entre un coche y un camión en Alcalà de Xivert
- El mundo taurino da el último adiós a Gustavo Traver en Burriana
- Se incendia el local de una peña en Vila-real durante las fiestas
- El pueblo de Castellón que vivirá este sábado una auténtica batalla de charangas
- El calor en Castellón deja paso a una bajada de temperaturas y ¿lluvia?