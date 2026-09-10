Mare de Déu de Gràcia 2026
La gran nit de les penyes reuneix a Vila-real 2.800 persones al voltant del tombet de bou
A més del multitudinari sopar, la jornada de dijous també ha inclòs, entre altres actes, l’emotiva serenata a la moreneta vila-realenca i la mostra de ball de plaça
El popular sopar de tombet de bou va tornar a demostrar este dijous perquè és una de les grans cites de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Un total de 95 col·lectius, dels 105 que formen part de la Comissió de Penyes, es van reunir en la zona de pàrquing situada al costat de Carrefour i davant del Palau de Justícia per a compartir taula al voltant d’un dels plats més arrelats de la cuina castellonenca.
En concret, uns 2.800 penyistes van participar en un esdeveniment que, novament, ha estat el més multitudinari dels que organitza la Comissió de Penyes durant les festes. L’espai triat, que es comparteix estos dies amb el Recinte de la Marxa, va tornar a omplir-se de taules, ambient i ganes de festa.
La part més laboriosa de la cita va començar moltes hores abans. El xef Santi Becerra i el seu equip van encendre la llenya cap a les 17.00 hores per a iniciar una elaboració que es va prolongar fins a aproximadament les 20.30, per tal tindre-ho tot enllestit per a, al voltant de les 21.00 hores, començar el repartiment de les 3.000 racions preparades per a l’ocasió.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
Les xifres donen una idea de la magnitud del sopar: 600 quilos de carn, 300 de creïlla, 50 de carlota, 25 de ceba i 200 litres d’aigua, a més d’oli d’oliva, vi blanc i una combinació d’espècies variades. Tot cuinat a foc lent i amb llenya per aconseguir el sabor característic del tradicional tombet.
El resultat va estar una nova nit de germanor entre penyes, amb quasi tres mil persones compartint taula al voltant d’una recepta que cada setembre es converteix també en excusa per fer festa, retrobar-se i allargar la sobretaula.
Més activitats
Però durant la setena jornada de les celebracions de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real hi va haver més activitat festiva, a banda del sopar de tombet per a penyes. D’esta manera, no va faltar una nova sessió del concurs de ramaderies, amb exemplars de Benavent. Una cita en la qual un jove de 16 anys va sofrir una agarrada d’un dels bous de corro que s’exhibien al migdia. El resultat: una cornada en la cama esquerra que va ser atesa i tractada en la infermeria i no va ser necessari el trasllat a l’hospital.
A més, a la vesprada va haver-hi l’emotiva serenata a la moreneta vila-realenca, organitzada per l’Associació de Filles de Maria del Rosari, que combina música i poesia per tal de lloar a la patrona.
I també el ball de plaça va prendre la plaça de la Vila en una nova edició -i ja en van 23- d’una iniciativa que arriba de la mà del Grup de Danses El Raval i l’objectiu de la qual és fomentar el coneixement i la pràctica d’este tipus de ball característic de les comarques de Castelló. Un acte en el qual, vestides com mana la tradició, la reina del 2026, Berta Beteta, i les seues dames van compartir dansa amb autoritats, encapçalades per l’alcalde, José Benlloch, així com amb integrants d’El Raval i familiars de les representants festives.
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