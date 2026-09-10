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Vistabella del Maestrat ofereix una obra de 290.000 euros a les constructores

Fins al 21 de setembre està oberta la licitació per a empreses interessades

Vistabella del Maestrat ha llançat la licitació pública del projecte de rehabilitació i condicionament de l'edifici de serveis municipals.

Vistabella del Maestrat ha llançat la licitació pública del projecte de rehabilitació i condicionament de l'edifici de serveis municipals. / MEDITERRÁNEO

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Concha Marcos

L'Ajuntament de Vistabella del Maestrat ha llançat la licitació pública del projecte de rehabilitació i condicionament de l'edifici de serveis municipals. Fins a la data, cap empresa ha presentat oferta a un projecte tot i la gran valoració econòmica del mateix: 290.500 euros. Tot, per fer realitat un edifici que augmentarà notablement els espais públics disponibles per al veïnat.

Així doncs, l'edifici es troba dins del nucli urbà i una fase de les obres es va dur a terme anys enrere per a consolidar la seua estructura i donar pas a la rehabilitació integral on ara es troba. El projecte inclou l'adequació d'una planta baixa i la disponibilitat d'espais polivalents en les plantes superiors preparades per a diferents usos culturals i d'oci al servei del teixit associatiu del poble i a la programació cultural que es dissenya al llarg de l'any.

"L'edifici de serveis municipals podrà albergar molts usos. Ara per ara, l'objectiu és garantir la seua realitat i posar a disposició de tot el poble les seues sales polivalents per a actes i activitats", ha valorat l'alcalde de Vistabella del Maestrat, Jordi Alcon.

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