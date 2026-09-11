Mare de Déu de Gràcia 2026
El FIR naix amb força a Vila-real: centenars de persones omplin el Raval del Carme amb un macrotardeo sense precedents
Deu penyes uneixen forces per primera vegada en un festival de deu hores de música que converteix el carrer en un dels grans epicentres de les festes
El Raval del Carme de Vila-real s'ha convertit este divendres en un dels grans epicentres de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Centenars de persones han passat durant la vesprada i ho faran també en la nit i la matinada per este històric carrer del recinte de la vila per gaudir de la primera edició del Festival Interpenyes del Raval (FIR), una iniciativa inèdita que ha unit deu penyes en una única gran festa i un macrotardeo sense precedents.
La cita ha arrancat a les 18.00 hores i es prolonga fins a les 4.00 de la matinada, amb deu hores pràcticament ininterrompudes de música, festa i germanor. Per l’escenari, instal·lat a l’encreuament del Raval del Carme amb el carrer Santa Llúcia, passen Rajobos & DJ Nev, Resilientes, Rumba Sierra, Marc Villanova, Sergio Bujau i Lobe, conformant una programació amb estils diversos per a mantindre l’ambient durant tota la jornada.
Centenars de vila-realencs i visitants disfruten d’un festival que ha anat guanyant públic amb el pas de les hores, especialment a mesura que avançava la vesprada i arribava la nit. El Raval ofereix així una imatge ben diferent de la d’altres anys: allí on tradicionalment coincidien nombrosos escenaris i equips de música, enguany un únic gran muntatge va concentrar bona part de l’activitat.
Deu penyes, una sola festa
El Festival Interpenyes del Raval ha nascut de la unió de Xeguebà, Sense Perres, Desamparats, T’Ha Mare Heu Fa Millor, L’Abaetjo, Tramà, Guayabó, Tramull, Macameu i Tràfec, després de dos o tres anys de converses per intentar coordinar les activitats que cadascuna organitzava de manera individual.
La fórmula ha permés passar de fins a una desena d’escenaris concentrats en poc més d’un centenar de metres a una única proposta de major envergadura, amb més mitjans i una programació compartida. Una aposta que, d'acord amb la resposta del públic en esta primera edició, ha aconseguit convertir el FIR en un dels grans reclams del segon divendres de festes.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
La música no ha sigut, però, l’únic ingredient. Les deu penyes han compartit també camisetes commemoratives, decoració conjunta, un macrodinar de germanor i activitats com rifes i bingo, reforçant el component de convivència que està en l’origen de la iniciativa.
En definitiva, la primera edició del FIR, que ha comptat amb el suport decidir de l'Ajuntament de Vila-real i de la regidora de l'àrea, Miriam Caravaca, de manera especial, ha deixat un Raval del Carme ple d’ambient i centenars de persones gaudint d’una festa nascuda de la unió de les penyes. Un debut amb el qual els seus impulsors aspiren a consolidar una cita que, des del primer any, ha demostrat capacitat per reunir públic i transformar un dels carrers més festers de Vila-real.
Paella i música per als més majors
En qualsevol cas, la programació festiva de la Mare de Déu de Gràcia és molt més extensa i inclou altres actes, també multitudinaris. Un d’ells és la festa dedicada als més majors de Vila-real. Un esdeveniment en el qual han participat més de 1.400 persones que han pogut disfrutar, com de costum al Centre de Congressos, Fires i Trobades, d’un dinar amb entremesos i paella, prèvia adquisició dels tiquets per un donatiu simbòlic d’un euro. La recaptació de la jornada festiva de la tercera edat es donarà a la delegació local de Creu Roja.
Una àmplia representació de la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, José Benlloch; la vicealcaldessa i regidora de Gent Gran, Maria Fajardo; i la regidora de Festes, Miriam Caravaca, ha estat present a l’acte i, en alguns casos, s’han arromangat per ajudar en el repartiment dels plats, una tasca en la qual també han participat activament la reina de les festes de 2026, Berta Beteta, i les dames de la seua cort d’honor.
La celebració dedicada a la gent gran de la ciutat s’ha completat amb ball i música a càrrec del trio Trébol i el sorteig de regals per part de Caixa Rural Vila-real.
Colors de solidaritat
D’altra banda, la vesprada de divendres també ha estat caracteritzada per la solidaritat i la tasca que duu a terme l’associació Conquistando Escalones, i al seu capdavant Abrahán Guirao, per tal de continuar recaptant fons per aprofundir en els projectes d’investigació científica per buscar una cura per a la distròfia muscular de cintura LGMDD2 i el VIH, dos afeccions lligades pel fet que les persones que pateixen aquesta malaltia són immunes al virus de la sida.
Més de 250 persones de totes les edats han apostat, una vegada més, per pintar-se i embrutar-se amb pols de colors per una bona causa, dins de la marxa Holi Colors, organitzada per Conquistando Escalones i que, amb eixida i arribada a la plaça Major, ha recorregut els carrers i avingudes Ramón y Cajal, la Murà, Pius XII, Furs de València, Constitució, Pare Lluís Maria Llop i Passeig de l’Estació.
Tota una aventura en la qual s’han combinat una amena caminada, la diversió i el llançament de pols de colors amb l’aportació a una causa solidària, com és la que persegueix l’associació que lidera Guirao.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un fallecido y una mujer herida en un grave accidente de tráfico en Castelló
- Desarticulan un grupo criminal dedicado a empadronar extranjeros de manera ilegal en Burriana
- Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló
- Un instituto de Castelló denuncia sus condiciones al volver a las aulas: 'Merecemos unas instalaciones dignas y seguras
- Máxima preocupación entre los pacientes de una conocida clínica dental de Castellón por su repentino cierre: 'Suena a estafa
- Aemet confirma el cambio radical del tiempo en Castellón: de los 3 grados a los 28 en el mismo municipio
- La regularización colapsa Castellón: colas por una cita para evitar perder los 'papeles'
- El cambio que llegará a los supermercados el 22 de noviembre: pagarás al menos 10 céntimos más por estas botellas, latas y briks