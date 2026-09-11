77a campanya
La Universitat Popular de Vila-real obri inscripcions amb nous cursos d’IA, fotografia i seguretat digital
Les inscripcions es podran realitzar del 14 al 18 de setembre, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-real i també presencialment en la seu de PROP, al carrer de Josep Ramon Batalla, 38; i a l’ajuntament, a la plaça Major.
La Universitat Popular de Vila-real posa en marxa la seua 77a campanya, amb una nova programació de cursos i tallers pensada per a donar resposta als interessos i necessitats actuals de la ciutadania i continuar oferint un espai de formació, cultura, creativitat i convivència intergeneracional.
Les inscripcions es podran realitzar del 14 al 18 de setembre, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-real i també presencialment en els punts habilitats: la seu de PROP, al carrer de Josep Ramon Batalla, 38, i a l’ajuntament, a la plaça Major. La comunicació de les persones admeses i la confirmació de matrícula tindran lloc del 21 al 25 de setembre, mentre que les activitats començaran el 28 de setembre i es desenvoluparan fins al 18 de desembre de 2026.
La responsable de l'àrea, Ana Torres, ha destacat que aquesta nova campanya «és una demostració del compromís de l’Ajuntament amb la formació, la cultura i la convivència intergeneracional» i ha remarcat que «suposa un pas fonamental per continuar construint una Vila-real més participativa, inclusiva i enriquidora a través de l’aprenentatge compartit».
La iniciaitiva es va estrenar l'any 1986
Torres ha recordat també que la Universitat Popular de Vila-real, creada l’any 1986, és una de les pioneres de la província de Castelló, i ha assenyalat que, al llarg de la seua trajectòria, ha consolidat una oferta formativa vinculada tant a l’aprenentatge de noves habilitats com a la participació social i cultural.
En aquesta nova edició, la Universitat Popular torna a apostar per cursos vinculats a l’artesania i la creativitat, el benestar i la formació general, amb opcions per a diferents edats, interessos i nivells.
Entre les propostes d’artesania i creativitat es troben cursos de pintura, labor de retalls, cal·ligrafia artística i lettering, boixets, enquadernació, crochet, costura, restauració de mobles o fotografia. En l’àmbit del benestar, la programació inclou balls llatins, jocs de taula i lògica, artteràpia, nutrició i un taller de ceràmica.
La programació incorpora igualment diferents alternatives de formació general, com anglés en nivells elemental i mitjà, així com cursos orientats a les competències digitals. En aquest apartat s’inclouen propostes com «Noves tecnologies: IA, Canva, xarxes socials», «Aprén a utilitzar el mòbil i/o l’ordinador» i «Que no t’enganyen: estafes i seguretat digital».
Formació adaptada als nous temps
Precisament, la responsable de la Universitat Popular ha posat l’accent en aquesta aposta per una formació adaptada als nous temps: «Volem que la Universitat Popular continue sent un espai útil per a la ciutadania, on aprendre, compartir coneixements i descobrir noves inquietuds». En aquest sentit, ha explicat que la incorporació de propostes com la fotografia, l’artteràpia, la nutrició o les noves tecnologies «fomenta la creativitat, el benestar i els hàbits saludables, al mateix temps que facilita que persones de diferents generacions compartisquen experiències i aprenentatges».
Torres ha incidit especialment en els cursos relacionats amb la vida digital, com l’ús del mòbil i l’ordinador o la formació en intel·ligència artificial i xarxes socials, que permeten «acompanyar la ciutadania en un context en què les noves tecnologies formen cada vegada més part de la nostra vida quotidiana». També ha destacat la proposta sobre estafes i seguretat digital, orientada a oferir eines per a una navegació més segura.
Els cursos oscil·len entre els 60 i els 75 euros, encara que es preveuen tarifes reduïdes en diferents circumstàncies. Per a garantir la realització dels cursos, serà necessari arribar al 50 % d’inscripcions.
«La nostra voluntat és que ningú deixe de participar per motius econòmics i, al mateix temps, que la Universitat Popular continue creixent com un espai obert, accessible i connectat amb la realitat de Vila-real», ha conclòs Torres.
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