Mare de Déu de Gràcia 2026
Les paelles de les penyes de Vila-real prenen la Murà en una cita amb 1.900 persones
El col·lectiu fester Ma que t’agrà es proclama guanyadora del certamen amb la millor elaboració, seguida d’Algú Sobra i El Fadrí
La ciutat viu els últims bous al carrer de les festes i els gegants de la vila passegen pels carrers i les places Major i de la Vila
L’olor de llenya, arròs i sofregit ha tornat a apoderar-se este dissabte de l’avinguda de la Murà de Vila-real. I és que unes 1.900 persones han participat en el 91é Concurs de Paelles per a penyes i el posterior dinar, una de les cites gastronòmiques i de convivència més arrelades de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Des del migdia, la Murà s'ha convertit en una gran cuina a l’aire lliure, amb un total de 62 col·lectius pertanyents a la Comissió de Penyes de Vila-real concentrats al voltant dels espais reservats per a elaborar les paelles, preparar els seus arrossos i esperar el veredicte del jurat.
Entre foc, llenya i els inevitables debats sobre el punt exacte de l’arròs, també ha arribat el moment de conéixer els millors plats de l’edició. La penya Ma que t’agrà s'ha proclamat guanyadora del concurs, seguida d’Algú Sobra, en segona posició, i El Fadrí, que ha completat el podi.
Però, més enllà dels premis, la jornada ha tornat a tindre com a principal ingredient la germanor entre penyes, des del moment dels preparatius fins al moment d’assaborir cadascuna de les elaboracions, sempre amb un destacat ambient festiu en una avinguda de la Murà convertida durant hores en un dels grans punts de trobada de la penúltima jornada de la Mare de Déu de Gràcia de 2026.
De les paelles als bous
En qualsevol cas, el protagonisme de les penyes no ha acabat amb el multitudinari concurs de paelles i el dinar. La Comissió de Penyes també ha tingut un paper destacat en la programació taurina de la vesprada amb l’exhibició dels dos bous aportats pel col·lectiu fester.
Els exemplars pertanyen a les ramaderies d’El Soldao i El Madroñal i han eixit al recinte de la vila en una vesprada en què l’afició taurina ha tornat a ocupar els cadafals i carrers del recorregut.
A estos dos bous braus s'ha sumat un tercer, patrocinat per l’ACT Octavio Chacón i pertanyent al ferro de Jesús Ramos, completant així una jornada en què les penyes han tingut presència tant al voltant de les paelles com en una altra de les tradicions amb més pes dins del programa de la Mare de Déu de Gràcia, com són les exhibicions taurines.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
El primer dels animals, el de la ramaderia de Jesús Ramos, ha fet una bona eixida i ha corregut un poc per la vila per a tornar a l’arena.
Pel que fa al segon dels bous, el primer aportat per la Comissió de Penyes, el d’El Soldao, també ha fet seu el recinte taurí, ha respost als rodaors i ha arribat a envestir, fins i tot, cadafals i barreres.
I el tercer de la vesprada, el del ferro d’El Madroñal, també ha donat joc als aficionats i ha envestit igualment les estructures de la vila.
D’esta manera, gastronomia, germanor i bous han marcat un últim dissabte festiu amb les penyes com a grans protagonistes, tant al migdia a la Murà com, hores després, al recinte de la vila.
Dansada i gegants
A més, la penúltima jornada de les festes patronals de setembre ha inclòs, entre altres activitats, la dansada infantil i mostra juvenil de la Congregació de Filles de Maria Immaculada, que ha comptat amb la participació de grups de danses de les comarques de Castelló, com La Tricola, de Vilafamés; el de la Vall d’Alba; l’Ermita, de Sant Joan de Moró; El Replà, de les Alqueries; i, com a amfitrió, el de la Puríssima de Vila-real.
D'altra banda, la Colla Gegantera de Vila-real ha tornat a traure al carrer este dissabte una de les cites més vistoses de la recta final de les festes de la Mare de Déu de Gràcia: Gegants de Festa, que enguany ha celebrat una nova edició amb la participació de nombroses famílies i veïns.
La iniciativa ha arrancat a la plaça de la Vila, des d’on els gegants Marigracieta i Pasqualet han iniciat un recorregut pels carrers per als vianants del centre, acompanyats per música i ambient festiu. Com ja és habitual, els dos personatges han protagonitzat també els seus particulars balls, als quals s’han sumat la reina de les festes de 2026, Berta Beteta, i les seues dames, així com el públic que ha volgut participar.
Amb esta proposta, la Colla Gegantera busca acostar els gegants a veïns i visitants i donar a conéixer una de les expressions més singulars del patrimoni festiu i cultural de Vila-real. Una cita oberta a totes les edats que combina tradició, música i participació popular i que s’ha consolidat ja dins del programa de setembre.
Pel que fa a la jornada d'este diumenge, amb la qual es tanquen les festes de la Mare de Déu de Gràcia, el principal acte és el retorn la particular moreneta vila-realenca a la seua ermita del paratge del Termet, després d'eixir de l'església arxiprestal, on ha estat al llarg dels últims 10 dies. A més, Shaila Dúrcal actúa en la plaza Major i des del jardí de Jaume I es dispara el castell de focs artificials que posa el punt i finals a estes celebracions de setembre.
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