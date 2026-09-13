Ajuntament
Castelló porta la seua gastronomia a la fira Auténtica Premium Food de Sevilla de la mà de Saborea España
El Patronat de Turisme participarà els dies 14 i 15 de setembre en aquesta trobada gastronòmica de referència amb un espai propi i quatre tallers protagonitzats per tres xefs de la ciutat
El Patronat de Turisme de Castelló participarà els pròxims 14 i 15 de setembre en la fira Auténtica Premium Food de Sevilla, una de les trobades de referència a Espanya al voltant de la gastronomia, l’alimentació i el turisme gastronòmic. La ciutat estarà present de la mà de Saborea España, plataforma a la qual Castelló es va adherir durant FITUR de l’any passat i que permet a la capital de la Plana participar en fires i trobades gastronòmiques nacionals i internacionals sota el paraigua d’aquesta marca.
Durant les dues jornades, Castelló comptarà amb un espai propi destinat a promocionar la ciutat com a destinació de turisme gastronòmic, oferint informació sobre els principals atractius turístics vinculats a la gastronomia castellonenca, així com sobre els seus productes tradicionals, establiments i propostes culinàries.
Component pràctic i participants
La participació de Castelló tindrà, a més, un marcat component pràctic i comptarà amb la presència de tres cuiners de la ciutat, que seran els encarregats de posar rostre i sabor a la gastronomia castellonenca a través de quatre tallers gastronòmics. En concret, hi participaran Silvia Vives, del restaurant Le Bistrot; Jesús Milián, xef del Casino Antiguo; i Cristian Granero, del restaurant Anhelo.
Silvia Vives serà protagonista d’un dels tallers, en el qual elaborarà un ximo amb sardina de bota, reivindicant un dels productes i sabors tradicionals de Castelló i mostrant, al mateix temps, la capacitat de la gastronomia local per reinterpretar les seues receptes i adaptar-les a propostes contemporànies.
Per la seua banda, Jesús Milián realitzarà dos tallers. En un d’ells elaborarà una canana farcida de llonganissa, posant el focus en un dels embotits més característics de la gastronomia castellonenca. El xef també protagonitzarà un segon taller centrat en productes de llotja, apropant al públic sevillà la riquesa i varietat dels productes procedents de la mar i de la tradició pesquera de Castelló.
El quart taller anirà a càrrec de Cristian Granero juntament amb Silvia Vives i estarà dedicat a diferents productes típics de Castelló, oferint una mostra de la diversitat i riquesa de la gastronomia de la ciutat i del seu territori.
La regidora de Turisme, Arantxa Miralles, ha destacat que “la gastronomia és una de les grans fortaleses de Castelló com a destinació turística i hem de continuar portant-la fora de la nostra ciutat perquè cada vegada més persones coneguen tot el que tenim per oferir”.
“Participar en Auténtica Premium Food de la mà de Saborea España ens permet estar presents en una fira de referència i fer-ho, a més, mostrant la nostra gastronomia a través dels nostres propis cuiners i dels nostres productes”, ha assenyalat Miralles.
L’edil ha subratllat que “no volem que les persones que visiten Castelló s’emporten únicament una imatge de les nostres platges o del nostre patrimoni, sinó també el record dels nostres sabors, els nostres productes i la nostra manera d’entendre la gastronomia”. En aquest sentit, ha defensat que “el turisme gastronòmic és també una eina per posar en valor els nostres productors, els nostres restaurants i tot el teixit econòmic vinculat a la gastronomia”.
“Castelló té una gastronomia pròpia, basada en el producte de proximitat, en les nostres tradicions i en la riquesa del nostre territori, des de la mar fins a l’interior. Auténtica Premium Food és una magnífica oportunitat per ensenyar-la a la resta d’Espanya”, ha conclòs la regidora de Turisme.
La presència a Sevilla s’emmarca en l’estratègia del Patronat de Turisme de reforçar el posicionament de Castelló com a destinació de turisme gastronòmic i continuar avançant en la desestacionalització de l’activitat turística, aprofitant la gastronomia com a element d’atracció durant tot l’any.
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