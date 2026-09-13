Municipal
Compromís proposa que les xarxes de l’Ajuntament de Castelló informen dels talls de carrers i els canvis en el transport públic
Garcia: “Les xarxes municipals haurien de servir per avisar de talls de carrers, canvis de sentit o modificacions en els autobusos, en lloc d’estar centrades en la promoció personal de Carrasco”
El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló ha proposat, coincidint amb la proximitat de la Setmana Europea de la Mobilitat, que les xarxes socials municipals reforcen la seua funció de servei públic i s’utilitzen de manera habitual per informar la ciutadania dels canvis que afecten la mobilitat a la ciutat.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “ara que arriba la Setmana de la Mobilitat és un bon moment per recordar-li a la senyora Carrasco que estaria bé que les xarxes de l’Ajuntament, més que per a la seua promoció personal, s’utilitzaren per donar informació d’interés a la ciutadania”.
Compromís planteja que els canals oficials de l’Ajuntament informen de manera àgil dels talls de carrers per obres, canvis de sentit de circulació, restriccions temporals amb motiu d’actes o esdeveniments i qualsevol altra modificació que puga afectar els desplaçaments quotidians. “Són informacions que afecten directament el dia a dia de milers de persones i que moltes vegades la ciutadania coneix quan ja es troba amb el carrer tallat o amb el canvi fet”, ha explicat Garcia.
El portaveu ha incidit especialment en la necessitat de millorar la informació relativa al transport públic. “Crida l’atenció que hi haja canvis d’horaris o de parades dels autobusos, i també incidències o modificacions que afecten el TRAM, i siga difícil trobar eixa informació d’una manera ràpida en les xarxes de l’Ajuntament, mentre podem conéixer constantment l’activitat i les declaracions de l’alcaldessa”, ha assenyalat.
Per a Compromís, els perfils institucionals han de prioritzar la informació útil i immediata per damunt de la comunicació política del govern. “Les xarxes socials de l’Ajuntament han de tindre una funció de servei públic i d’interés per a la ciutadania, no convertir-se en un canal de promoció partidista i personal de Begoña Carrasco”, ha remarcat Garcia.
En este sentit, Compromís considera que la Setmana de la Mobilitat és una bona oportunitat perquè el govern municipal revise la seua política de comunicació i convertisca els canals municipals en una ferramenta útil perquè qualsevol persona puga consultar de manera senzilla els canvis que afecten la circulació, el transport públic i la mobilitat quotidiana a Castelló.
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