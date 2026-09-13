Pinar
Històrica vinculació de Big Twin amb Castelló i el Grau. Els detalls
La programació permet gaudir de les motos, la música, la gastronomia i nombroses activitats
L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, juntament amb la tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner, s'ha acostat hui fins al Pinar del Grau per a presenciar i compartir l'ambient de l'última jornada de la 41a edició de Big Twin España, una de les concentracions moteres amb major trajectòria del país i que durant quatre dies ha reunit motos, música en directe, gastronomia i activitats per a tots els públics.
La visita de l'alcaldessa posa el fermall a una edició que va arrancar dijous passat i els participants de la qual van ser rebuts eixe mateix dia a l'Ajuntament de Castelló per la mateixa Carrasco, al costat de la tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner, i la regidora de Turisme, Arancha Miralles.
Carrasco ha destacat que “la relació de Castelló i del Grau amb Big Twin supera ja les quatre dècades. Són 41 edicions que demostren que estem davant una cita plenament consolidada, fruit d'una vinculació que s'ha mantingut i reforçat amb el pas dels anys i que converteix cada edició en un punt de trobada per als amants del món de les dues rodes”.
L'alcaldessa ha posat també en valor “el gran ambient que durant aquests dies es viu en la Pineda i en tot el Grau, amb una programació que permet gaudir de les motos, la música, la gastronomia i nombroses activitats i que atrau tant a aficionats com a veïns, famílies i visitants”. L'edició d'enguany ha reforçat precisament eixa obertura a tots els públics, amb concerts gratuïts, Market, més de deu food trucks, tallers, Zona Kids, rutes moteres i el Bike Xou Internacional
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