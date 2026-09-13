Celebracions patronals
La Mare de Déu de Gràcia torna al Termet i tanca deu dies de festes a Vila-real
La tornada de la Moreneta a la seua ermita posat la nota més emotiva a l’última jornada, completada amb altres actes com el Summer Splash, el concert de Shaila Dúrcal, la traca i el castell de focs d’artifici
La Mare de Déu de Gràcia ja descansa de nou a la seua ermita del Termet. Vila-real ha viscut este diumenge un dels moments més emotius i simbòlics de les seues festes patronals amb el retorn de la imatge de la Moreneta, que posa fi a deu dies de presència al cor de la ciutat i, al mateix temps, marca el compte enrere definitiu d’unes celebracions que han sumat més de 170 actes musicals, gastronòmics, religiosos, culturals i taurins.
Després de l’últim dia de la novena i de l’ofrena de flors protagonitzada per la reina de 2026, Berta Beteta, i les seues dames, la imatge ha abandonat a les 17.00 hores l’església arxiprestal. Nombrosos vila-realencs han tornat a caminar al costat de la seua patrona en el trajecte fins al paratge del Termet, en una processó que cada setembre posa la nota més sentimental al comiat de les festes.
La comitiva, amb representació municipal, festiva i religiosa encapçalada entre altres per l’alcalde, José Benlloch, ha acompanyat la Mare de Déu en el camí invers al que va realitzar el primer divendres de festes. Si aleshores la seua arribada a Vila-real anunciava que començaven els dies grans, el retorn a l’ermita ha tornat a simbolitzar que la festa arriba a la seua fi.
Però, l’última jornada ha començat moltes hores abans i amb un ambient ben diferent. El Termet ha estat precisament l’escenari al matí del Summer Splash, una de les propostes del programa infantil Jugant, jugant, que ha permés, de manera especial als més menuts, refrescar-se amb una festa de l’aigua i tobogan aquàtic.
Moments finals
La programació ha seguir al llarg del dia amb diferents activitats abans que, ja al començament de la nit, Shaila Dúrcal pose la banda sonora a la clausura. La cantant completa una potent agenda musical amb noms de reconeguda trajectòria com David Bustamante, Despistaos o Celtas Cortos.
I per a concloure, la pólvora torna a exercir de punt final de les celebracions patronals de setembre. La tradicional traca des de la basílica de Sant Pasqual fins a l’ajuntament, la desfilada de xarangues i el posterior castell que es dispara al jardí de Jaume I constitueixen el comiat oficial de les festes.
Vila-real tanca així 10 dies intensos. La música i el soroll callen per a tornar a la normalitat.
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