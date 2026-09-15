El bipartit de Vila-real replica al PP: el pla d’igualtat tampoc hauria garantit el taller d'ocupació
L'equip de govern (PSPV i Compromís) portarà al ple una proposta per a exigir a la Generalitat més fons per als projectes exclosos
L'equip de govern de Vila-real, format pel PSPV i Compromís, ha respost aquest dimarts a les crítiques llançades ahir pel PP per la pèrdua del taller d’ocupació i ha rebutjat que l’aprovació del pla d’igualtat de ciutat haguera garantit la subvenció. El bipartit ha atribuït l’exclusió a la falta de pressupost de la Generalitat i ha anunciat que presentarà en el pròxim ple municipal una proposta per a reclamar més recursos per als projectes que han quedat sense finançament.
La resposta arriba després que la regidora popular Gema Ferreres responsabilitzara el govern municipal de perdre aquesta oportunitat de formació i ocupació per no disposar del document, que aporta deu punts en la convocatòria. La portaveu de l’executiu local, Maria Fajardo (Compromís), ha replicat que, fins i tot amb aquesta puntuació addicional, Vila-real hauria quedat per davall de l’últim projecte finançat.
Els deu punts no bastaven
Segons les dades de la proposta de resolució definitiva de Labora que ha detallat el govern municipal, el projecte de Vila-real ha obtingut 66,506 punts, preveu tres grups i sol·licita una subvenció de 870.681,60 euros. Amb els deu punts del criteri d’igualtat hauria arribat als 76,506, mentre que l’últim projecte que rep finançament obté 77,536. El bipartit ha posat també l’exemple de Borriana, que amb 77,052 punts figura igualment exclosa per insuficiència pressupostària.
"És fals afirmar que aquests deu punts ens haurien garantit el taller: Vila-real hauria continuat fora de l’adjudicació actual", ha afirmat Fajardo. La portaveu ha defensat que el consistori ha de continuar avançant en el pla d’igualtat de ciutat, però ha insistit que el motiu que recull la proposta de resolució és la falta de crèdit.
Tres de cada quatre sol·licituds, fora
El govern local ha emmarcat el cas de Vila-real en el resultat provincial de la convocatòria FOTAE 2026. Segons les xifres que ha facilitat, de les 34 sol·licituds presentades a Castelló, només huit han sigut aprovades, el 23,5%, mentre que les altres 26, el 76,5%, han quedat sense ajuda per falta de crèdit. Això suposa que més de tres de cada quatre projectes no han obtingut finançament.
Fajardo ha acusat el PP local d’intentar "manipular una resolució oficial per a ocultar la falta de recursos i les retallades en les polítiques d’ocupació". "Quan més de tres de cada quatre sol·licituds queden fora per falta de crèdit, el PP hauria de reclamar més pressupost a la Generalitat en lloc de buscar culpables als ajuntaments", ha assenyalat.
El pla de ciutat, en elaboració
Pel que fa als instruments d’igualtat, el consistori ha precisat que disposa d’un pla intern per al personal municipal i que treballa des de fa aproximadament dos anys en el pla extern de ciutat. Aquest document requereix una diagnosi i la participació dels serveis municipals, centres educatius, entitats i agents socials. Segons ha recordat el govern, el canvi de baremació que va començar a valorar aquest instrument amb deu punts es va introduir en 2024.
La portaveu també ha assenyalat que la Diputació de Castelló, governada pel PP, té tres projectes denegats per falta de crèdit, tots amb zero punts en el criteri d’igualtat. "Si el PP considera que aquesta puntuació és sinònim de caos i mala gestió, haurà d’explicar si pensa el mateix de la institució que governa. No poden utilitzar una vara de mesurar per a Vila-real i una altra per a la Diputació", ha manifestat.
Una ampliació per a recuperar el taller
Davant d’aquesta situació, el bipartit portarà al Ple una proposta per a exigir una ampliació pressupostària que permeta finançar els projectes exclosos de Vila-real, la Diputació i altres municipis. L’executiu local ha recordat que existeix un precedent: en la convocatòria anterior, la ciutat va poder accedir finalment al taller després que s’incrementaren els recursos disponibles.
"Hi ha un camí que ja ha funcionat: ampliar el crèdit. Parlem de formació, contractació i noves oportunitats per a persones desocupades, i en això hauríem d’estar tots", ha remarcat Fajardo. La portaveu ha reclamat també més diàleg de la Generalitat amb els ajuntaments i períodes raonables d’adaptació davant els canvis en els criteris de baremació.
Finalment, Fajardo ha instat el PP de Vila-real a donar suport a la proposta. "Si realment vol defensar l’ocupació, té una oportunitat clara: sumar-se a la petició perquè el seu govern de la Generalitat amplie els recursos", ha conclòs.
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