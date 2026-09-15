Els naips es reinventen a Castelló: una exposició revisa el poder i el gènere des del gravat
L’Auditori de Castelló inaugura 'Gender Hierarchies in European Playing Cards', un projecte de l’EASD Castelló i tres centres europeus que transforma les cartes en territori d’investigació artística
Reis, reines, cavallers i sotes canvien de significat a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Una nova exposició utilitza la iconografia tradicional dels naips europeus per a reflexionar sobre la manera com, durant segles, les cartes han representat qüestions com el poder, les jerarquies socials o el gènere.
La mostra, titulada Gender Hierarchies in European Playing Cards: Iconography and Symbolism, s’inaugura este dijous 17 de setembre, a les 19.00 hores, i proposa una reinterpretació contemporània de les figures que formen part de les baralles tradicionals. Està gestionada i coordinada per Artèria Cultural per a l’Institut Valencià de Cultura (IVC).
El projecte ha sigut desenvolupat per l’EASD Castelló, a través del seu Màster Oficial de Gravat i Serigrafia, juntament amb l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, ISIA i l’École Auguste Renoir. Estudiants i docents dels quatre centres han treballat conjuntament per convertir la baralla en un espai de creació, investigació i intercanvi artístic.
De la baralla tradicional a una mirada contemporània
El punt de partida és l’estudi de diferents models de cartes europees, especialment les baralles francesa i espanyola, i de la manera en què les seues figures han distribuït històricament els rols de poder.
L’anàlisi posa el focus en les diferències entre uns sistemes iconogràfics que van incorporar personatges femenins dins de les seues jerarquies i altres que van construir representacions essencialment masculines.
Des d’eixa investigació, cada participant ha reinterpretat una de les figures de les baralles. La intenció no passa simplement per substituir uns personatges per altres, sinó per qüestionar les imatges que s’han heretat durant generacions i plantejar altres formes de representació vinculades a conceptes com la identitat, la diversitat o la inclusió.
Les cartes deixen així de ser únicament un element relacionat amb el joc. Reis, reines, cavallers i sotes es converteixen en materials sobre els quals observar com s’ha construït visualment l’autoritat i com estes imatges poden ser revisades des de la sensibilitat contemporània.
Del gravat tradicional als processos digitals
L’exposició també funciona com un espai d’experimentació al voltant del gravat contemporani. Les obres combinen tècniques tradicionals, entre elles l’aiguafort, l’aiguatinta i el vernís tou, amb procediments com la serigrafia, la transferència d’imatges, el gravat làser i els processos digitals.
Esta combinació busca ampliar les possibilitats del llenguatge gràfic mitjançant diferents matrius i maneres de construir una mateixa imatge.
La investigació tècnica incorpora, a més, la sostenibilitat com una de les qüestions centrals del projecte. Els participants han treballat amb materials i procediments encaminats a reduir l’impacte ambiental i a explorar alternatives més responsables en els processos de gravat i estampació.
La proposta planteja així una idea d’innovació que no depén només de la incorporació de noves tecnologies, sinó també de revisar la manera en què es produeixen les obres.
Amb esta exposició, l’Auditori de Castelló reuneix creació artística, investigació, experimentació tècnica i reflexió social al voltant d’un objecte tan reconeixible com una baralla de cartes. Un imaginari centenari que passa de les taules de joc a les sales d’exposicions per ser observat des d’una perspectiva diferent.
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