El Paranimf de l’UJI estrena temporada amb el Premi Max 'Farra'
La coproducció de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic i Lucas Escobedo arriba a Castelló el 18 de setembre, mentre que el cap de setmana començarà el cicle «Nou cinema» amb la francesa 'Nino'
El Paranimf de la Universitat Jaume I torna a alçar el teló. La programació cultural de tardor arranca aquest divendres amb Farra, una proposta que barreja teatre, circ, música, màgia i acrobàcia i que arriba a Castelló avalada pel Premi Max 2025 al millor espectacle musical o líric. Un inici de temporada amb un dels muntatges més reconeguts de les arts escèniques espanyoles del darrer any.
La cita serà divendres 18 de setembre, a les 19.30 hores, al Paranimf de l’UJI. Les entrades tenen un preu general de 10 euros, amb tarifa reduïda de 8 euros i infantil de 3 euros.
Coproduïda per la Companyia Nacional de Teatre Clàssic i la Companyia Lucas Escobedo, Farra trasllada l’espectador al temps de carnestoltes en un Madrid que podria ser el de 1568, el de 1668 o el de l’actualitat. Durant les carnestolendes, les normes deixen de ser inamovibles i la festa es converteix en un territori en què pràcticament tot és possible.
Del Barroc al circ contemporani
El muntatge parteix de textos de Lope de Vega, Agustín de Rojas, María de Zayas i María Díaz, entre altres autors, per construir una particular celebració barroca passada pel filtre de les arts escèniques contemporànies. La dramatúrgia és de María Díaz i Lucas Escobedo, que també assumeix la direcció, mentre que Raquel Molano firma la composició i direcció musical.
Sobre l’escenari, música, dansa, acrobàcia, màgia, humor i moixigangues conviuen en una festa que juga constantment amb el passat i el present. Alfonso Rodríguez, Irene Coloma, Jesús Irimia «Xuspi», Lucas Escobedo, Paula Lloret i Raquel Molano formen el repartiment d’una proposta que reivindica la celebració com un espai de cultura, comunitat i trobada, però també com una eina per qüestionar convencions i mirar amb altres ulls les contradiccions de cada època.
El reconeixement dels Premis Max reforça la trajectòria d’un espectacle que va estrenar-se en la temporada 2024-2025 de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic i que ha continuat després el seu recorregut pels escenaris. A Castelló serà l’encarregat de donar el tret d’eixida a una nova temporada del Paranimf, un espai que manté durant el curs una programació estable d’arts escèniques, música i cinema.
Nino obri el cicle «Nou cinema»
Després de les arts escèniques, serà el torn de la gran pantalla. El cicle «Nou cinema» començarà el dissabte 19 i el diumenge 20 de setembre, a les 19.00 hores, amb Nino, primer llargmetratge de la directora francesa Pauline Loquès. Les projeccions seran en versió original francesa subtitulada en castellà i les entrades costaran 3 euros, o 2 euros amb tarifa reduïda.
La pel·lícula acompanya durant tres dies Nino, interpretat per Théodore Pellerin, després de rebre una notícia que transformarà la seua vida. Abans d’afrontar el tractament d’una greu malaltia haurà de complir dues missions que el faran recórrer París i retrobar-se amb les persones que l’envolten i, alhora, amb ell mateix. El repartiment inclou també William Lebghil, Salomé Dewaels i Jeanne Balibar.
Nino va passar per la Setmana de la Crítica del Festival de Canes de 2025, on Théodore Pellerin va obtenir el Premi Fondation Louis Roederer de la Révélation. La seua trajectòria va continuar en els Premis César 2026, en què la cinta es va imposar com a millor òpera prima i Pellerin va ser distingit com a millor actor revelació.
Amb Farra i Nino, el Paranimf de l’UJI combina així en el primer cap de setmana de la nova programació arts escèniques premiades i cinema europeu d’autor, dues de les línies que continuaran marcant la seua oferta cultural durant els pròxims mesos.
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