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Assemblees docents

Vacants, baixes sense cobrir i retallades afecten l’alumnat de la Plana Alta

Diversos centres educatius de la comarca han iniciat el curs 2026/27 amb plantilles reduïdes i nombroses places d'inclusió educativa pendents de cobrir per part de la Conselleria

Imatge de una manifestació en Castelló durant la vaga del curs passat.

Imatge de una manifestació en Castelló durant la vaga del curs passat. / Kmy Ros

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Ramón Pérez

Castellón

Les assemblees docents alerten de les conseqüències de la reducció de plantilles i de la falta de professorat de suport en centres de Castelló, Almassora i Benicàssim.

Diversos centres públics de la comarca han començat el curs 2026/27 amb places sense cobrir i, en alguns casos, amb menys plantilla que el curs anterior. Les assemblees docents alerten que aquesta realitat repercuteix directament en l’atenció a l’alumnat i dificulta especialment la resposta a qui necessita més suport.

Una de les principals preocupacions afecta el professorat vinculat a la inclusió educativa. A l’IES Penyagolosa, de Castelló, continuen sense cobrir-se mitja plaça de Pedagogia Terapèutica i mitja d’Audició i Llenguatge, mentre que a l’IES Vicent Castell i Domènech, també de Castelló, falta una plaça de PT. Al CEIP Germans Ochando, d’Almassora, s’ha reduït, a més, mitja plaça d’Audició i Llenguatge respecte del curs anterior.

«La Conselleria afirma que defén la inclusió educativa, però no es pot garantir sense el professorat necessari. Quan falten recursos de PT o d’Audició i Llenguatge, la distància entre el discurs i la realitat dels centres es fa evident», ha assenyalat Laia Ruíz, representant de l’assemblea del CEIP Enric Soler i Godes.

Les assemblees denuncien també reduccions de plantilla amb conseqüències directes a les aules. L’IES Penyagolosa ha perdut un grup respecte del curs anterior, una reducció que ha comportat menys professorat i un increment del nombre d’alumnes en els grups restants del mateix nivell.

A tot això se sumen les baixes de llarga durada que continuen sense substituir-se. Un dels casos més destacats és el de l’IES Violant de Casalduch, de Benicàssim, amb tres baixes prolongades sense cobrir i dues mitges jornades que encara no han sigut oferides.

«Quan una baixa no es cobreix, el grup ha de ser atés pel professorat de guàrdia mentre no s’incorpora un substitut. No és, per tant, només una incidència administrativa: acaba repercutint directament en l’alumnat», ha explicat Adrià Serret, representant de l’assemblea de portaveus de Castelló.

Per tot açò, les assemblees reclamen a la Conselleria que cobrisca les places pendents i garantisca plantilles suficients, especialment per atendre l’alumnat que necessita més suport.

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Més vacants i baixes pendents

Al CEIP Germans Ochando, d’Almassora, falten una plaça de Primària i una altra d’Anglés. A Castelló, el CEIP Bisbe Climent té sense cobrir mitja plaça d’Infantil i a l’IES Vicent Castell i Domènech continua pendent una baixa de llarga durada de Geografia i Història. Al CEIP Palmerar, de Benicàssim, continua sense substituir-se una baixa de llarga durada d’Infantil.

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