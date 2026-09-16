Bé de rellevància local
Vila-real rehabilita la Capelleta dels Àngels després d’anys de tràmits per aconseguir la seua titularitat
Les obres compten amb una inversió de vora 20.000 euros i tenen com a l’objectiu que el veïnat torne a gaudir del temple, amb orígens al segle XVIII, en la festa del carrer de finals de mes
La Capelleta de la Mare de Déu dels Àngels de Vila-real encara la seua recuperació després d’anys de tràmits per formalitzar-ne la titularitat municipal. L’Ajuntament accelera la rehabilitació d’este xicotet temple, situat a la cantonada dels carrers Comunió i Mare de Déu dels Àngels, amb una inversió aproximada de 20.000 euros i l’objectiu que el veïnat puga tornar a gaudir-ne durant la tradicional festa del carrer, a finals de setembre.
El regidor d’Urbanisme, Patrimoni i Territori, Emilio Obiol, explica l’avanç d’una actuació que permetrà recuperar un immoble reconegut com a bé de rellevància local, amb valor patrimonial i vinculat a la devoció popular del barri. "Ha sigut un procés llarg, un procés on hem tingut moltes dificultats de gestió, però al final s’ha immatriculat a nom de Vila-real, a nom de l’Ajuntament, i l’hem tirat endavant", assenyala.
Anys de gestions
La rehabilitació arriba després d’un procediment que es va iniciar a principis del 2021 i que va requerir recopilar i verificar una àmplia documentació per acreditar la possibilitat d’incorporar la capella al patrimoni municipal. La tramitació també va incloure l’exposició pública de la documentació i de la intenció del consistori d’assumir la propietat, com a pas previ a la inscripció en el Registre de la Propietat.
En febrer del 2024, com va publicar Mediterráneo, l’Ajuntament ja tenia encarrilada la immatriculació de l’edifici i plantejava invertir prop de 20.000 euros en la seua rehabilitació. Però no va ser fins a desembre del 2025 quan el ple va aprovar la inclusió de la capelleta en l’inventari municipal, un acord que tancava l’expedient per formalitzar el canvi de titularitat i afavoria l’impuls de les obres de restauració.
Humitats i deteriorament
La necessitat d’intervindre en l’immoble ja era evident quan es va anunciar la previsió de rehabilitar-lo en el 2024. En aquell moment, la capella presentava desperfectes i despreniments del revestiment de les parets per les humitats, així com filtracions que afectaven les cases confrontants. La proposta municipal preveia actuar tant a l’interior com a l’exterior del temple.
Amb les obres ara en marxa, el consistori situa l’horitzó de la recuperació en la festa del carrer de finals de setembre. Obiol destaca la importància de tornar a disposar d’este bé des del punt de vista "patrimonial, urbanístic i etnològic" i demana disculpes al veïnat pel retard.
Un origen al segle XVIII
La història de la Capelleta dels Àngels es remunta a mitjan segle XVIII, encara que l’edifici actual correspon a una reconstrucció que va tindre lloc en 1910. El temple original es va haver d’enderrocar per l’ampliació de l’antiga carretera de Borriana a Onda, en el tram que hui forma part del carrer Comunió, i al seu lloc es va alçar la capella que ha arribat fins als nostres dies, de vora deu metres quadrats.
Patrimoni i devoció veïnal
La recuperació de l’edifici permetrà preservar un espai que combina l’interés històric amb el seu paper en la vida del barri. Ja a l’inici dels tràmits, el regidor va defensar que la capella reunia valors que anaven més enllà de la conservació arquitectònica, com a element popular que recull la devoció per la Mare de Déu dels Àngels.
L’Ajuntament reconeix, a més, la col·laboració de les famílies hereves de les persones que van cedir el sòl per a construir-la i del Bisbat de Sogorb-Castelló. El diàleg i l’acord amb les parts han permés incorporar l’immoble al patrimoni local i avançar en una rehabilitació amb la qual el veïnat espera retrobar-se amb la seua capelleta en la pròxima celebració.
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