Nascuda a Barcelona en 1965, Mayte Martín pertany a aquesta estranya categoria d’artistes que no necessiten, ni volen, treure un disc cada dos anys per a sobreviure, ni per conservar un lloc en l’actualitat o en la memòria del públic.

És una de les cantaores de major prestigi del panorama actual del flamenc. Posseeix l’aval del reconeixement dels crítics especialitzats, l’aquiescència col·lectiva de l’acció i un interessant feix de premis. Però el reconeixement més estès li arriba de la mà del públic, que aprecia el seu cant preciosista i serè, ple de matisos.

Personalitat única

Des dels seus primers passos trenca motlles: neix amb ella i defensa des del seu començament, una filosofia molt peculiar i un concepte de la professió absolutament transgressors dins de l’àmbit del flamenc, sent considerada per la seva estètica artística i el seu discurs, pionera i puntal del denominat «flamenc català», i referent important de la nova fornada de joves flamencs.

Amb aquesta carta de presentació, la cantaora Mayte Martín portarà el 16 d’abril a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló el seu espectacle Déjà vu, amb ella mateixa al capdavant del cant i la direcció, acompanyada per la balladora Patricia Guerrero al ball i a càrrec de la coreografia.

Reinterpretació

Déjà vu, que podrà veure’s a la sala simfònica dins del cicle «Un món de músiques» de l’IVC, és un espectacle que transmet una familiaritat que fa pensar que una certa situació s’ha viscut. Martín evoca aquesta sensació amb el títol del seu espectacle, però sobretot, amb el repertori que interpreta.

Vint anys després de la seua aparició, l’artista reviu i interpreta, amb la saviesa dels anys, els temes de Querencia, una bona mostra de l’emotivitat que l’artista sap imprimir al flamenc, amb unes interpretacions més profundes i més conscients.

Interpretarà els temes d’arrel més purament flamenca d’aquest treball, però també altres cançons com les que integraven Muy frágil, un primer LP, de 1994, que ja mostrava la seua capacitat per a saltar les fronteres entre pals i gèneres, interpretant igual per buleries o per alegries o apuntant directament a la cançó flamenca.

Així, Déjà vu es presenta com una mirada al passat de l’artista amb els ulls d’ara, un repàs a una llarga trajectòria que encara té molt a aportar a la música i que també inclou temes nous, que s’alternen amb les reinterpretacions de temes del seu repertori.