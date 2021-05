«Som dos músics que vam créixer en la música tradicional asturiana». Així es presenten Leticia González i Rubén Bada, un duo que van conjuminar la seua passió pel rock i el blues més antic amb la recerca etnogràfica i el folk. D’aquí va sorgir L-R, un projecte que «porta creixent amb nosaltres des de finals de 2016», tal com expliquen.

L-R defineixen el seu estil com a «post-folk-asturianu», i recorden que tot va començar en la cuina de la seua casa, amb una guitarra elèctrica i una pandereta. «Començàrem a improvisar una muñeira, ritme asturià, que va acabar sonant a blues del Delta», assenyalen. I prossegueixen: «La barreja pandereta-guitarra elèctrica, que al principi es fa estranya, sorgeix d’una manera molt natural». Així, parlen d’una espècie de «trobada molt emocional, entre dos músics que es creuen i que, de sobte, veuen sentit a moltes qüestions sobre les quals portaven anys treballant». Una d’elles, potser la principal, és la de combinar aquests elements propis del folklore tradicional asturià amb altres ritmes i sonoritats. «Tots dos entenem, toquem i continuem estimant la música tradicional, som músics tradicionals, però és cert que tots dos entenem la música com una entitat que està viva i en constant moviment», destaquen Leticia i Rubén. D’aquí aquesta singular mescladissa en la qual tenen molt clar que volen mantenir ritmes tradicionals ballables, com les muñeiras, jotes, sones d’arriba, així com la defensa de la seua llengua materna, si bé, tenen clar que volen continuar fent tot això «sense deixar de pensar que nosaltres som entitats sonores que interpreten, que estimen, que desconstrueixen i que, a vegades, fins i tot odien».

Una línia de vida

Aquesta passió, o passions, són les que es tradueixen «en aquesta interpretació que nosaltres fem de la música tradicional. Al final, la nostra música reflecteix la nostra història d’amor per una terra i uns sons que ens van veure néixer i pels quals volem continuar treballant des de les nostres pròpies vivències, des de la nostra pròpia manera de contar i expressar», ens diuen. I és que per als dos, la música suposa una sèrie de preguntes a les quals intenten donar resposta i, també, és una cosa que «uneix i ens obre un món simbòlic que ens configura com una comunitat sensible i clarament transfronterera i transdiciplinar. La música és vida o, com diria Gilles Deleuze, la música (o l’art en general) mai és una fi en si mateix, si no un instrument per a crear línies de vida».

Leticia González i Rubén Bada es van formar des de l’àmbit de la tradició i entenen el folklore com a passió, com un bé immaterial que es transmet, que es modifica i que va experimentant noves aportacions creatives al llarg dels anys. «És la vida contada a través del temps», expliquen, «la veu del poble». Així, sent fidels a si mateixos, deixant-se portar per la seua pròpia experiència, han volgut rendir el seu particular homenatge a totes aquelles persones, amb noms i cognoms, que van quedar bandejades a l’anonimat «que implica la paraula tradició». «Creiem que el millor tribut a aquestes persones, dones en molts casos, és continuar mantenint viva la seua manera de contar, la seua llengua, les estructures que es van repetir al llarg del temps i tot el poder que destil·len aquestes cançons», remarquen tots dos.

Sense seguir tendències o fórmules de moda, Leticia González i Rubén Bada tenen molt clar què els agrada i quins són els seus referents, si bé el més important, per a ells, és la manera de fer, sentir i experimentar extremadament honesta de la música. «El que fem és part del que nosaltres som», destaquen, i continuen dient: «Es podria dir que ens obrim en canal cada vegada que toquem un tema. Tot surt. Creiem que només d’aquesta forma es pot fer una cosa creïble».

Concert a Castelló

Aquest post-folk-asturianu és el que es podrà veure, i sentir, aquest dilluns, 3 de maig, en el Teatre del Raval —a les 19.00 hores—, ja que L-R oferiran un concert dins del Cicle de Músiques Independents, SONS Castelló. Des d’Astúries a la capital de la Plana, acostaran alguns dels temes del seu segon disc, N. O. S. que veurà la llum a la fi de maig. No obstant això, creuen fonamental que el públic castellonenc «conegui més en profunditat la nostra aposta, i per això, intentarem obrir-nos al màxim perquè tothom pugui conèixer a què sona L-R».

«Serà un concert intens, ple d’emocions», asseguren, ja que plantejaran un viatge «per tota la geografia asturiana a través de la música que s’usava per a ballar antigament passat pel filtre L-R i la nostra particular visió del món del segle XXI», avancen, per a concretar que, en qualsevol cas, «el nostre concert serà una oportunitat genial per a tots aquells que sentin curiositat per les noves músiques tradicionals o la worldmusic contemporània». «Segur sortiran sorpresos en escoltar el bé que sona una muñeira asturiana-blues del Delta», puntualitzen amb un somriure en el rostre.