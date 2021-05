El jazz continua sent una de les manifestacions artístiques més sorprenents de l’últim segle gràcies a la seua capacitat de transformació. Podria dir-se que el jazz s’ha anat nodrint de diferents estils, buscant sempre enriquir la seua sonoritat. És un estil viu, que no coneix l’ortodòxia, perquè mai ha estat procliu a l’estancament, més aviat tot el contrari. D’aquí ve que no deixi de sorprendre propis i estranys aquesta tendència a desmarcar-se del que s’estableix, ja que el jazz és pura emoció vibrant, és un vol lliure, sense lligams.

El poder d’atracció del jazz va quedar patent en convertir-se en una de les grans fites culturals del passat segle XX. Es compten per milions els fidels devots d’aquesta música que ha aconseguit consolidar-se en les programacions culturals de tot el món, ja sigui en format de festivals, petits cicles o concerts aïllats. Hi ha, de fet, petits escenaris convertits en santuaris, clubs que són olimps, figures considerades mites, llegendes. Tal és el seu impacte, la seua gràcia.

A Castelló, com no podia ser d’una altra manera, existeixen amants del jazz que han anat confeccionat una història particular, i familiar, d’aquest estil musical. Des de l’icònic Café del Mar Jazz o propostes com el ja extint cicle Avui Jazz, a cicles actuals com l’Auditori Jazz Club —que promou l’Institut Valencià de Cultura— o festivals com el recentment celebrat a Vila-real, el Real Jazz, el pròxim Festival de Jazz a Castelló o el Festival Internacional de Jazz de Peníscola —també organitzat per l’IVC—. En aquest sentit, pot dir-se que Castelló és terra de jazz.

Serà la capital de la Plana protagonista aquesta setmana entrant amb la celebració del Festival Jazz a Castelló. Concretament, els dies 20, 21, 22 i 23 de maig són els triats per la Regidoria de Cultura de Castelló per a celebrar aquest certamen després d’haver-lo posposat a causa dels protocols de seguretat sanitària que es van activar al gener passat. L’Auditori de Castelló i el Teatre del Raval seran les seus d’aquesta cita en la qual es garanteix el compliment de les mesures sanitàries pertinents per a fer front al covid-19.

Col·laboració

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Castelló i l’Institut Valencià de Cultura col·laboren en aquesta iniciativa per a sumar sinergies i portar a la capital de la Plana algunes de les principals figures del jazz. De fet, el plat fort d’aquesta edició serà Jorge Pardo, qui actuarà en format trio juntament amb Tino Di Geraldo en la bateria i percussió; i Carles Benavent al baix elèctric, a la sala simfònica de l’Auditori el 21 de maig. Sota el títol Jorge Pardo Trio & Friends es presenta aquest concert que comptarà com a convidats especials als seus amics Kiko Veneno, guitarrista El Niño Josele, el cantant Tomasito, Voro García a la trompeta i la balladora Karen Lugo.

Però abans, el dia 20, el públic haurà pogut gaudir de l’actuació del saxofonista Manolo Valls i del seu quintet, guardonats amb el premi Carles Santos a Millor Disc de Jazz del 2020. La resta de la programació la completen el divendres 21, la Kirwani Orchestra, amb una fusió de músics de Bangladesh, Colòmbia, el Brasil i Castelló, posant el toc exòtic al festival amb grans dosis de músiques del món; el 22, amb Carola Ortiz, qui portarà el seu aire mediterrani al festival, on la cantant i clarinetista presentarà, en exclusiva, en el Teatre del Raval, el seu tercer disc, Pecata beata; i el 23 de maig Bárbara Breva i la Big Band Mondo tancarà el festival amb una mescla de blues, funk i soul.