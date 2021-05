El talent, unit a la precocitat, pot donar com a resultat una carrera meteòrica. En el cas de Lucas Vidal, podria dir-se que ha estat així. De ben petit —als 3 anys comença a tocar el piano i als 7, la flauta travessera— va viure en un ambient familiar inspirat musicalment, sent nét del fundador del mític segell Hispavox. Aquesta atmosfera va anar calant profund fins que va prendre la decisió, ja amb 15 anys d’edat, de convertir-se en un reconegut compositor de bandes sonores de Hollywood. Tal dit tal fet.

Després de la seua formació en la Berklee College of Music i en la cèlebre Juilliard School de Nova York, seguint els passos del seu idolatrat John Williams, en 2009 faria el salt a l’univers hollywoodenc instal·lant-se a Los Angeles per a, en 2012, signar la seua primera banda sonora important per a una gran superproducció, com va ser Fast & Furious 6. Amb tot just 28 anys, Vidal es va fer un nom en la indústria i els encàrrecs es van anar succeint, sortint-se sovint de la seua zona de confort. No obstant això, el desig de tornar a les seues arrels i obrir-se un buit en el mercat espanyol es va fer cada vegada més palès fins al punt de començar una etapa a cavall entre Madrid i Los Angeles, que culminarà, en 2016, amb l’arribada de dos premis Goya, pel tema principal del llargmetratge Palmeras en la nieve al costat de Pablo Alborán, i per la banda sonora del film Nadie quiere la noche, respectivament.

Un altre repte més

No content amb haver aconseguit el reconeixement en tots dos costats de l’Atlàntic, Lucas Vidal va sentir, segons diu ell mateix, la pulsió irrefrenable de creixement del compositor, la qual cosa li va portar a explorar territoris fins i tot verges per a ell com l’àmbit de la producció musical i, sobretot, el món de la música electrònica orquestral.

És, precisament, l’apartat de l’electrònica la que ha explotat en el que és el seu primer àlbum en solitari titulat Karma, un treball que presentarà en l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló el 29 de maig dins del cicle Un món de músiques, que promou l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

D’aquest treball, l’artista assegura que és «el resultat positiu d’una bona acció prèvia, la recompensa feliç després d’haver pres la decisió d’abandonar les meues rutines i estabilitat en el treball» per a reinventar-se com a compositor. Així mateix, remarca que amb aquest primer àlbum, «lluny del món de les bandes sonores, sento la voluntat d’explicar una història i de connectar els sons a imatges concretes».

Karma discorre, per tant, a partir de la connexió «entre emocions universals i un llenguatge recognoscible, pròxim i instal·lat en el nostre subconscient cultural, però portat al present», explica. Per a això, aquest projecte electrònic que es gaudirà a Castelló pretén trencar els motles d’un concert tradicional per a convertir-se en una experiència, un viatge, una eclosió dels sentits que transporte als espectadors a un món d’imatges i sonoritats profundes, impactants i que convidin a la reflexió. El paper de Vidal durant l’espectacle serà doble: d’una banda, dirigirà als músics i, per un altre, sorprendrà barrejant sons electrònics que, units als instruments, crearan una atmosfera única.