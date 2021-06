Abraham Calero prové d’una carrera professional com a científic marí i tècnic de medi ambient, però un dia va «descobrir» la fotografia i, des d’aleshores, ha investigat els seus límits utilitzant-la com a matèria prima per a crear una obra singular que habita entre allò pictòric i el fotogràfic, una obra que a poc a poc ha anat expandint-se cap a l’espai urbà, cap al carrer de moltes ciutats a tota Espanya.

Fa uns dies, al carrer Mealla de Castelló, concretament al número 7 d’aquesta cèntrica via, ha aparegut una obra seua i per aquesta raó hem volgut parlar amb ell per a conèixer millor la seua proposta, la seua visió artística, el seu treball —que des de 2010 ha anat fent-se molt més creatiu i personal gràcies a un discurs on prima la intervenció com a acció—. Qui és Abraham Calero i per què fa el que fa?

Quin diries que és el teu major impuls a l’hora d’abordar una obra artística? Què vols expressar?

Cada obra és una idea que s’instal·la obsessivament al cap o en les entranyes. La meua manera d’alleujar la pressió és aprofundir en ella i transformar-la en objecte. Hi ha alguna cosa de psicomàgia en aquesta part del procés creatiu. Transformar un sentiment en objecte et permet veure’l amb una altra perspectiva i fer les paus amb ell.

Realitzes una simbiosi entre el fotogràfic i el pictòric. Com vas arribar a aquesta fórmula, quina ha estat la teua evolució i inquietuds sobre aquest tema?

Considero que és obligació de l’artista contribuir al creixement de la seua disciplina. Porto jugant en els límits de la fotografia des que la conec. Frustrat pel canvi d’analògic a digital, al principi, i després fascinat per les possibilitats d’aquest nou format. L’evolució del meu llenguatge visual m’ha portat a l’art urbà i la postfotografia i haig de reconèixer que em sento còmode en aquest discurs.

L’art urbà continua sent estrany per a molts. Quin interès suscita en tu l’espai públic? Per què crear obres a peu de carrer?

El carrer ofereix un accés directe a persones alienes al circuit. Això et permet relacionar-te amb el públic de manera diferent. No sols l’espai en si és diferent i ple de po-ssibilitats, també el tipus d’interacció és molt interessant. Sempre treballo de dia i gaudeixo de parlar amb els veïns. He arribat a renunciar a posar alguna peça perquè algun veí no estava d’acord, però en general la majoria estan encantats de veure que algú transforma un racó degradat en una obra d’art.

I quina opinió et mereixen artistes com Banksy, potser el més famós artista urbà?

Banksy és brillant, té tot el meu respecte. És un artista molt compromès socialment i la seua obra és impecable a tots els nivells. Sens dubte ell és el mirall en el qual ens mirem, amb admiració i una certa enveja, la resta dels artistes urbans. Cada vegada que fa alguna cosa és un «puuuffff mira, el que acaba de fer».

Com arriba una obra teua al carrer Mealla de Castelló? Com ha estat el procés d’aquesta obra?

A través d’una sèrie de casualitats. Tenia programat un viatge a Castelló i li vaig demanar a una amiga que viu aquí que busqués algunes portes tapiades o parets degradades per a fer una intervenció. Em va ensenyar diverses, em vaig decidir per aquesta i li vaig fer l’ullet a El professional (León), el film de Luc Besson. Fa anys el segon pis d’aquesta casa va ser la seu de l’Associació cultural ecologista Amics de la Natura i d’això va precisament aquesta peça, de la nostra responsabilitat per a cuidar de la naturalesa.

Encara que sé que és difícil, perquè això potser és tasca dels crítics d’art o especialistes, com definiries la teua obra? Què li diries a algú que no coneix el teu treball i vols acostar-l’hi?

Existeixen dos abrahams, el fotogràfic i el postfotogràfic. El primer creu en una obra elegant, conceptual, d’extrema qualitat i que perduri en el temps. El segon en un art urbà efímer, site-specific i compromès que dignifiqui la ciutat degradada.

A aquell que no coneix el meu treball, li diria que s’assegués davant d’una peça i es deixés portar. La mateixa peça pot conduir a llocs diferents segons qui la miri. És interessant que cadascun tregui la seua pròpia lectura.

Per a finalitzar aquesta conversa, en quin projecte estàs treballant actualment? Ens pots avançar alguna cosa?

No paro. Tinc molts fronts oberts i projectes interessants damunt de la taula. En les pròximes setmanes tinc programades una col·laboració amb René Makela, una altra amb Mec, un quadre nòmada per a Madrid… Sempre estic pensant obra, això si no la somio.