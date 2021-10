Ultrasons. Cultura des de la perifèria

Compromís. El compromís és una cosa molt seriosa, perquè una vegada assumit, no hi ha volta enrere —o no degués, si realment un dóna la seua paraula—. Avui dia sembla que ningú vol comprometre’s, ningú vol lligar-se a res, ningú assumeix responsabilitats. Ocorre en pràcticament tots els àmbits de la societat. Sempre hi ha excepcions, clar.

Quan parlem de responsabilitat o de compromís per la cultura, ho fem com un exercici d’elevació del valor de la vida, de la seua essència. La cultura impossibilita que ens extraviem, que ens sumim en mer vegetar. Dit d’una altra manera, ens desperta, ens omple els cervells —de coneixement—, ens provoca i agita consciències, ens repta. Només així podem evolucionar.

Per tot això, iniciatives com Ultrasons. Músiques en vibració, són necessàries, perquè mostren un compromís real per la cultura, i el fan des de la música i l’art, però també a través del diàleg i l’enteniment mutu. Així mateix, potencien alguna cosa que és important: la relació amb el seu entorn, posant en valor no sols una zona geogràfica, com és la comarca de l’Alcalatén, sinó a les seues gents, mitjançant la seua creativitat i talent, mitjançant les seues paraules i gestos.

Del 15 al 24 d’octubre es desenvoluparà la dotzena edició d’aquesta cita que s’ha consolidat en el calendari cultural de la província de Castelló i que, any rere any, no deixa de sorprendre. El Saló Gòtic de la Casa de la Música, els seus voltants i el barri de la Sang de l’Alcora seran els escenaris d’aquesta cita que gira, novament, «entorn de la pluralitat estilística, la promoció de noves propostes i el compromís cultural amb l’entorn», tal com remarquen des de l’organització. Aquest últim punt o eix és, potser, més important si cap enguany, ja que per a Ultrasons és important «la perifèria geogràfica a l’hora d’amplificar la diversitat cultural i artística», asseguren. I és que cal, pel benestar de tots, descentralitzar l’activitat cultural, és a dir, que existeixi una oferta de qualitat més enllà dels grans nuclis urbans, perquè així, no n’hi ha dubte, tots sortim guanyant. D’aquí la importància de cicles com aquest a l’Alcora i els que han anat sorgint en altres petites localitats de la província.

Programació

Què ens ofereix l’Ultrasons 2021? Primer de tot, experiències que no deixaran indiferent a ningú; això segur. Així, destaquen noms com Musgö, el projecte de l’arpista i cantant Mar Gabarre, que s’estrenarà a terres valencianes per presentar els primers singles del seu segon àlbum. Body Trip és el procés de reconciliació amb el seu cos, després de sobreviure a la violència de gènere. Un àlbum on segueix desenvolupant un estil únic en evolució constant. Aquesta vegada, marcat per grooves inspirats en el trip-hop amb tocs de pop i indie electrònic.

L’agrupació de Raquel Cruces també aterrarà per primera vegada a terres castellonenques amb Dame confites, un cançoner tradicional ibèric fruit de la recerca de Cruces durant els últims set anys. Amb tota aquesta investigació, va néixer aquest projecte de recuperació patrimonial: 23 cançons de transmissió oral dedicades als usos i costums dels nostres avantpassats.

Una altra proposta que farà el seu debut a la Comunitat Valenciana serà la de Joina, amb la seua aposta per la música moderna. Joina Canyet, la veu del conjunt, presentarà el seu nou àlbum ÒRBITA 9.18, un recorregut des del buit present de no trobar la casa, fins a retrocedir a la nostàlgia del passat i que acabarà mirant al futur amb la por de no arribar a temps. Un àlbum conceptual i intimista on explora noves sonoritats: clàssica, rap, pop, r’n’b electrònic, soul...

Laura Romero, investigadora i creadora en narratives sonores, tancarà el cicle amb el seu projecte de creació especifica, una «espècie de programa de ràdio en directe» titulat En el fons de l’altaveu sempre és de nit. Romero serà el fil conductor d’aquesta experiència d’escolta, junt amb una selecció de textos literaris i experimentacions de gravacions nocturnes.

També seran estrenes absolutes les quatre propostes seleccionades en «Brots. Convocatòria de suport a la creació», una iniciativa nascuda el passat 2020 de la mà de l’associació Mudart. Viu l’escena i Ultrasons per tal de recolzar projectes artístics nous i en format breu. Paldest (La Inestable de Teatre) ha sigut la proposta guanyadora del primer premi de «Brots», una peça de microteatre interactiu ambientada a l’Orient Mitjà, on la decisió del públic marcarà la història.

Suport als artistes locals

Amb la voluntat de suportar als artistes locals, es comptarà amb el músic Jaime Allepuz, qui ha estat seleccionat al CCCC Music Lab, la incubadora de talent emergent musical del Centre del Carme Cultura Contemporània. També participarà la neofolklòrica Suite de Fang, una agrupació autòctona formada pel trombonista Víctor Colomer, amb «la voluntat de conservar i difondre la música tradicional de l’Alcora». A més, Sara Martínez i Maria Doménech presentaran la seua intervenció artística En procés..., una proposta amb arrels alcorines que investiga sobre l’entorn, reflexionant al voltant d’universalitats com la nostàlgia, el pensament individual i la necessitat de fugir. I hi han moltes més accions i opcions per a gaudir.