La renovació del fado, cant universal

La música no és una geografia, és emoció. Així ho pensen els protagonistes d’un projecte molt personal que uneix dos universos a priori totalment allunyats entre si, com són la música electrònica i el fado. Al cap i a la fi, el que importa, és el talent i la comunió, aquest enteniment mutu per estrènyer llaços, per ser capaços de veure possibilitats on uns altres potser no arriben a dilucidar. Cal atrevir-se, llançar-se en una certa forma al món per a crear una cosa nova, una cosa veritablement original, amb una identitat pròpia.