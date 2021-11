Santi Balmes és un personatge en si mateix. És un fet. El líder del grup musical Love of Lesbian ha aconseguit compondre en les últimes dècades un rol públic que combina carisma, autoparòdia i una sensibilitat que trasllada a les cançons de la seua banda, probablement la més seguida i prolífica de l’indie nacional. Però Balmes va més enllà, ja que també imprimeix aquest particular segell en tots els seus acostaments a l’univers de la literatura, l’últim d’ells el relat autobiogràfic Bajaré de la luna en tirolina (Editorial Planeta) que està presentant aquest mes.

L’autor atén a Mediterráneo amb una pausa que contrasta amb el vigor i la força que exhibeix en l’escenari i que li permet conquistar a milers de persones en concerts i festivals. «És cert que qui em coneix bé se sorprén perquè veu moltes cares diferents dins de mi; crec que m’he especialitzat a mantindre vives totes les meues personalitats i és una cosa que trasllade en tots els meus treballs, ja siguen relacionats amb la música o amb la literatura».

En Bajaré de la luna en tirolina, Balmes ofereix un relat irònic, romàntic i fantasiós. En la narració s’aborda l’absurd i surrealista món del seu protagonista, David, i la vida diaria: la de la pandèmia, la del confinament, les crisis, l’atur, l’adolescència, l’amor i el sexe. L’obra, tendra i descarnada, es desplaça cap a moments divertits però alhora reflexius.

Prop de les persones fràgils

«Si hi ha dues característiques que marquen la meua vida són la vulnerabilitat i l’humor, són el meu segell i no m’importa exposar els meus sentiments; de fet quan no tinga la sensació de que soc autèntic, estaré acabat», comunica. «Em sent molt prop de les persones fràgils i molt allunyat dels artistes que exhibeixen vides idíl·liques, plenes de glamur i de perfecció; jo tinc moltes manques i ho admet», assevera entre riures.

I és que l’autor essencialment es complau en el riure. Ho usa com a «element de teràpia» i riu de les misèries quotidianes, de la cerimoniositat, de la grandiloqüència... La recepta ja l’ha aplicada durant dècades en les lletres dels temes de Love of Lesbian. «És innegable que soc molt pallasso i que hi ha, almenys, deu anys de diferència entre la meua edat real i la psicològica», indica quan ja ha superat el mig segle de vida.

Ara, en Bajaré de la luna en tirolina dona vida a David, un preadolescent de 12 anys. I encara que, a priori, puga semblar igual que qualsevol xiquet de la seua edat, ell «és diferent». Està passant per un moment difícil: els seus pares s’estan divorciant, el seu germà li ignora i acaba de conéixer a la xica amb la qual vol compartir la resta de la seua vida. Si a tot això se li suma la seua imaginació desbordant, el resultat no pot ser un altre que un relat hilarant capaç de provocar les riallades del lector, però «amb els sentiments i les emocions a flor de pell».

Pink Floyd, The Smiths, Queen...

L’autor presenta la vida de David com si d’una sèrie de televisió es tractara, i en el qual no falten les referències musicals: Pink Floyd, Queen, Sex Pistols, Kanye West, The Smiths, The Beatles, David Bowie, Nacha Pop… I alhora, és una novel·la que també es veu. Cada capítol comença amb una càmera que mostra els llocs en els quals transcorre l’acció.

Balmes argumenta que «ni molt menys l’obra va dirigida als fans de Love of Lesbian, ja que està escrita pensant en sorprendre a qui tinga ganes de submergir-se en la lectura, passar unes hores agradables, llevant-li ferro a situacions complicades». «Seria meravellós que arribara a persones que no em coneguen per la meua faceta de cantant com va passar amb Yo mataré monstruos por ti», destaca.

Aquest relat infantil es va convertir, gràcies al boca a boca, en tot un best seller. Les altres incursions literàries de Balmes són ¿Por qué me comprasteis un walkie-talkie si era hijo único?, La doble vida de las hadas, El hambre invisible y el poemari Canción de Bruma.