Miguel Ángel Cruzado: la potència visual del col·lodió

La tecnologia, o més aviat el seu avanç, provoca que moltes tècniques aplicades quedin desfasades en tot just uns anys. La recerca, fruit d’una inquietud persistent, genera nous mètodes i procediments, nous sistemes, però això no significa que aquestes tècniques estiguin abocades a desaparèixer, ni molt menys. És més, si alguna cosa ha quedat demostrat és que tot és susceptible de tornar, ja sigui a través d’una nova lectura o revisió, o per una necessitat imperiosa.

Qualsevol persona interessada en l’àmbit de la fotografia coneix el procediment del col·lodió humit, tècnica que aconsegueix imatges mitjançant el revelat amb sulfat de ferro amoniacal i que dota a les instantànies de matisos subtils, gairebé dramàtics. D’algun temps ençà, el castellonenc Miguel Ángel Cruzado ha explorat l’univers que ja iniciés en 1850 Gustave Le Gray, realitzant una sèrie de retrats poderosos en els quals no existeix cap artifici. Cruzado genera imatges nues, literal i metafòricament, amb una gran càrrega emocional i amb aquesta textura quasi fantasmal, d’un temps pretèrit però sempre enigmàtic. I fruit d’aquest treball, de voler explotar totes les possibilitats d’aquesta mena de fotografia que ja en la seua època va suposar una veritable revolució, ha obtingut un merescut reconeixement en els Premis de Fotografia Professional LUX 2021, certamen que fa ja tres anys ho va premiar amb el LUX d’Or en la categoria d’arquitectura i interiorisme. Nou reconeixement En la seua 29a edició, aquests guardons que organitza l’Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya des de 1993 i que al llarg de tots aquests anys ha aconseguit posicionar-se com el referent de la fotografia professional a Espanya, li ha concedit a Miguel Ángel Cruzado el LUX de Plata en la categoria de retrat per la seua obra Wetplate Colodion. Destacar que els Premis LUX tenen el propòsit de donar-li la visibilitat, el reconeixement i el prestigi que es mereix aquest art, a més, lluiten per contribuir a mantenir viva la il·lusió de tots els fotògrafs i fotògrafes professionals que es presenten cada any.