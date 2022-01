Trio Sōra: Modernitat en la música clàssica

Aquells que es consideren melòmans, i més concretament amants de la música clàssica, coincidiran que l’aparició del segell discogràfic Naïve en 1997 va suposar un bufo d’aire fresc per molts aspectes, un dels quals, i potser el principal, va ser la recuperació de l’enorme producció del compositor italià Antonio Vivaldi.

Va ser el segell parisenc l’encarregat d’aprofundir en la ingent producció d’il prete rosso, que per causes una miqueta estranyes va acabar a la Biblioteca de Torí, per a anar gravant i publicant totes les seues peces en el que per a molts ha significat un dels més ambiciosos projectes musicals de l’últim mig segle. Tot això amb el clar objectiu de retornar el corpus Vivaldi al món, tasca gens fàcil, perquè, com ja digués en el seu moment Hervè Boissière, qui en 2004, quan s’iniciava aquesta magna empresa era director de la secció clàssica de Naïve, Vivaldi «era un músic de gran complexitat, capaç d’assumir riscos».

Aquest llarg introit serveix per a remarcar que Naïve és avui un dels segells de qualitat en l’àmbit de la música clàssica. I fou en aquesta prestigiosa firma on el Trio Sōra va enregistrar el seu primer disc, un triple àlbum consagrat, ni més ni menys, que a la integral de trios de Ludwig van Beethoven. En aquest treball, Pauline Chenais, Amanda Favier i Angèle Legasa van imposar el seu estil decididament modern i van oferir unes interpretacions tan lliures com rigoroses. ¿El resultat? Un àlbum aclamat unànimement per la premsa, que va rebre el premi Choc Classica del 2021, a més del premi al millor disc de música clàssica de 2020 de The Times i de TopMezzo, entre altres reconeixements.

Amb tals credencials, el fet que aquest 26 de gener, el Trio Sōra vagi a actuar a la sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, fan d’aquesta una ocasió única que es veu elevada encara més si cap pel programa que han previst.

El repertori

La pianista, violinista i cellista franceses interpretaran en la primera part del seu concert a Castelló el primer Trio per a piano op. 1, en el meu bemoll major, de Beethoven, qui escriuria altres dos entre 1793 i 1795. Les tres composicions van ser interpretades per primera vegada a casa del Príncep Lichnowsky, a qui estan dedicats, i van ser publicats de manera conjunta en 1795 a Viena.

Després del descans, Chenais, Favier i Legasa oferiran al públic castellonenc el Trio núm. 1 en si bemoll major, per a piano, violí i violoncel, D898, de Franz Schubert, una peça que va ser composta en 1827.

Projectes en marxa

Després d’aquesta actuació, el Trio Sōra prosseguirà amb un dels seus importants projectes d’aquest 2022, com és la una seriï de concerts en col·laboració amb La Belle Saison sobre compositors que els són volguts, com Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, Lili Boulanger, Lera Auerbach, Camille Pépin i Kelly-Marie Murphy. Així mateix, realitzaran un triple concert de la compositora canadenca ja esmentada, Kelly-Marie Murphy, amb l’Orchestre Philharmonique de Ràdio France dirigida per Mikko Franck i tenen previst llançar a la tardor un nou treball discogràfic, de nou en el segell Naïve.

Concert de qualitat aquest que ofereix l’agenda trimestral de l’Institut Valencià de Cultura.