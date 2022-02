Una mirada a un passat molt present

L’autor amb el qual el club de lectura Cosas & Musas de Nules va celebrar el seu sisé aniversari divendres passat té el cap ple d’històries i d’història, molta història. Luis Zueco, autor de la famosa i exitosa trilogia medieval de El Monasterio, El Castillo y La Ciudad, arriba a Castelló en plena promoció de El cirujano de almas, una novel·la trepidant que porta al lector fins a l’Espanya de la guerra de la Independència de la mà d’un aprenent i estudiant de cirurgia obsessionat amb trobar un remei per al dolor.

Aquest llibre és com un passadís ben il·luminat cap al passat, amb un missatge central molt clar: «Tot el que estem vivint ja ha passat», assegura. Perquè la que relata és una època d’epidèmies, crisis econòmiques, guerres... Historiador apassionat, no dubta en assenyalar que «pots intentar entendre millor el present mirant al passat», però tendim a «creure que el present és el millor moment, que vivim la millor de les èpoques i menyspreem el passat, el que ens fa anar per darrere dels esdeveniments». Però la novel·la és més. Molt més, perquè no es podria definir un únic tema central, obri moltes trames paral·leles, interrelacionades, conseqüència les unes de les altres, que obliguen al lector a no perdre l’atenció, a submergir-se sense condicionants en tot el que amaguen les planes.

La pandèmia, el moment adequat

L’inici del què conta El cirujano de almas ve de lluny, com en totes les novel·les que escriu aquest autor, que va recollint informació gradualment, fets que li criden l’atenció, que considera transcendents i quan arriba el moment adequat per conjugar-los amb la narració que té al cap els dona forma. La pandèmia va ser l’oportunitat per a una història de metges, infeccions, confrontació entre ciència i creença...

Perquè com la realitat, El cirujano de almas són moltes històries en una i totes tenen una justificació, un ordre, un sentit.

Alfonso Urdaneta, oncle del protagonista, està dominat per una mena de fanatisme: la recerca de l’ànima com ens físic, mesurable, i en eixe camí, es perd

Bruno Urdaneta s’apropa des de molt menut a la necessitat de sanar a altres, d’alleugerar els mals físics en una època en la qual els qui practicaven cirurgies no tenien més formació i experiència que la vida, eren els qui suplien als metges quan calia embrutar-se les mans de sang. Algú havia de fer-ho. Creixerà al costat d’un home, el germà de son pare, dominat per una mena de fanatisme: la recerca de l’ànima com ens físic, mesurable, en eixe camí, es perd. «El que pot buscar un bon fi, ens arriba a obsessionar de tal manera que ens corromp i això és el que li passa al tio de Bruno, Alfonso Urdaneta, un bon home corromput», explica Zueco.

Buscant l’origen d’eixe mal i una ferramenta per llevar el dolor en un moment històric en el qual hi havia gent que moria només per la por al sofriment al qual havia de fer front, Bruno escriurà el seu propi destí arribant de Barcelona a Madrid, on entrarà en l’escola de cirurgia per completar la seua formació, especialitzant-se en els parts, una de les circumstàncies clíniques naturals més abandonades en aquell moment, un fet que va arribar a sorprendre a Luis Zueco en la fase de documentació de la novel·la.

Zueco no només menciona als qui escrigueren els diversos capítols del passat d’aquest país, també interactuen amb els éssers ficticis creats per ell

El creixement del protagonista bé de la mà de les persones que coneix que, com és habitual a les històries de Zueco, en gran part dels casos són personatges reals. Resulta inevitable i així ho defén l’autor. No només menciona als qui escrigueren els diversos capítols del passat d’aquest país, també interactuen amb els éssers ficticis creats per ell. I ho fa des de l’estudi detallat dels escrits que parlen d’ells o que ells mateixos escrigueren. És el cas d’una dona singular per a l’època i desconeguda per a la major part de la història, Josefa de Amar i Borbó, una escriptora que al segle XIX ja defenia l’educació per a les dones com a ferramenta d’emancipació. Ella és la que porta a Bruno a interessar-se pels parts a l’incorporar-lo a la Real Inclusa, un interés que creixerà exponencialment quan coneixerà a Vera. Per saber més és indispensable llegir-se el llibre.

En qualsevol cas, l’autor remarca que tots els personatges reals actuen de manera coherent «a com els veia la gent de l’època».

El que no conten les planes de El cirujano de almas, és que l’autor va incorporar eixa línia argumental, la dels parts, coincidint amb la gestació i naixement de la seua filla. «Quan un tema et toca personalment, és diferent», i això es nota al llibre. «Quan vas descobrint com eren els parts fa 200 anys, et portes les mans al cap, seguisc sense comprendre-ho», confessa.

Luiz Zueco, que inicialment es va formar com a enginyer, va decidir treure’s la carrera d’Història «per a escriure novel·les» i això diu molt de com afronta el procés creatiu. Amb professionalitat.

L'evolució de la medicina

Així s’endinsa en com era la medicina fa «només dos segles», quan es considerava de mal gust i desconsiderat que un metge es llavara les mans després d’haver tractat a un pacient i es considerava que el pus formava part del procés de sanació... Quan els cirurgians eren barbers i carnissers... El mateix moment en el qual Espanya es convertia en objectiu de Napoleón i el país «sofria el major espoli d’art de la seua història», com adverteix Zueco, que reconeix estar molt interessat per aquest tipus de fets que han quedat camuflats al llarg del temps.

Després d’El mercader de libros, un altre èxit editorial, Luiz Zueco ho ha tornat a fer. Ha escrit una novel·la que, com es va concloure al club de lectura, és un exemple d’equilibri, entre la contextualització històrica i l’argument que manté al lector ancorat a les planes del llibre, obrint els ulls al passat quasi sense adonar-se'n, mentre està més pendent de les trames que es confonen amb la realitat.