El repte literari de Mari Carmen Castillo

Si algú encara no sap qui és Mari Carmen Castillo només ha d’anar a qualsevol presentació literària de la ciutat de Castelló. El més probable és que la trobe entre les primeres files, amb la càmera del mòbil amanida i amb l’atenció activada, perquè en el món de les lletres de la capital és coneguda com la cronista de presentacions i esdeveniments semblants.

Però Mari Carmen Castillo és més que una promotora d’autors i artistes de la terreta. És una escriptora víctima de la seua timidesa, com ella mateixa no dubta a reconéixer. Ja té diverses obres publicades, la major part vinculades d’una manera o una altra amb el gènere juvenil i fantàstic, sense dubte a conseqüència de quines eren les seues preferències lectores quan abonava el seu esperit creatiu, a l’empara de gent com Stephen King, H. G. Wells o Julio Verne, els seus escriptors de capçalera. «Eixes lectures estan ací, en les meues arrels», assegura.

Aquests dies és notícia no pel que ha fet fins ara o el que va llegir quan era joveneta. Ho és perquè, aviat —possiblement al mes de març— veurà la llum la seua última obra, una novel·la que va arribar en un moment crucial per a ella. Un moment que necessitava un revulsiu com aquest.

Amb eixa veu dolça i assossegada que la caracteritza, introvertida inclòs per a parlar en petit comité, Mari Carmen Castillo confessa que quan li varen convidar a escriure Bicho bola —títol de la novel·la que publicarà amb Unaria—, «estava plantejant-me deixar de publicar». Perquè el món editorial pot arribar a ser implacable amb qui no viu l’experiència com un esprint que requereix provar qui corre més, qui és més explosiu i persuasiu, qui ocupa la millor posició d’eixida. En un mercat literari amb tanta oferta i una política de distribució tan predefinida —no deixa de ser un negoci com un altre qualsevol— autors com ella poden sentir-se sobrepassats.

«Després de plorar mars», relata amb sinceritat, «vaig haver de reconéixer que era un caramel difícil de rebutjar, perquè em suggerien contribuir en la lluita contra l’assetjament escolar».

L’origen del projecte cal buscar-lo a uns quants quilòmetres de Castelló. Un professor i escriptor de Granada, José Luis Abraham, que està treballant des de fa molt de temps sobre aquesta temàtica en col·legis i instituts —ha sigut guardonat en nombroses ocasions per eixe motiu—, es va posar en contacte amb l’editora Amelia Díaz Benlliure per a suggerir-li una col·laboració literària.

Perfil ideal

Díaz Benlliure va saber de seguida que la seua escriptora i amiga tenia el perfil perfecte per a crear una història «dirigida als dos últims cursos de primària i tota la secundària». Bicho bola, en fase de correcció en aquests moments, arribarà als centres educatius que vulguen treballar el projecte amb una guia didàctica confeccionada per José Luis Abraham.

Lucía és la protagonista d’una història de sofriment. L’assetjament escolar no amaga més que això. Per circumstàncies familiars, considera que el que li està passant en l’institut pot amagar-ho, per no fer patir als seus pares. I d’eixe secret sorgirà el problema.

La jove protagonista es relacionarà en un grup de xics i xiques que són considerats els pringats. Jaime, que té Asperger; altra xiqueta, massa grossa i intel·ligent per a ser acceptada i Daniel, que es va cremar la cara en un accident, passant així de ser el xic perfecte, a convetir-se «en un apestat».

Junts afrontaran els conflictes que els persegueixen, mentre Lucía, víctima de l’aclaparament i la por, «anirà massa lluny i planificarà una venjança». En compte de demanar ajuda —diversos adults li l’ha oferiran— pensa que l’eixida és fer la seua pròpia justícia. I fins ací es pot contar.

Una oportunitat

Mari Carmen Castillo, malgrat el punt de partida, afirma que «vaig a totes amb aquest llibre». Per damunt de tot per respondre a l’oportunitat que li han donat d’aportar «el meu granet de sorra contra aquesta plaga que, d’una manera o una altra, molts hem patit». Considera que, malgrat que sempre hi ha hagut, «ara els xavals van pujant nivells i no tenen prou en fer plorar a un altre, van a més fins que fan alguna barbaritat. Això s’ha d’acabar». L’educació i la conscienciació juguen un paper determinant en eixe procés, i a l’autora li han donat l’oportunitat de contribuir.

Malgrat certa desil·lusió acumulada i reconeguda, a aquesta autora castellonenca no li falten ganes d’estar i anar on faça falta. Fires i actes per tot arreu, on veu molt sovint que els escriptors es transformen en «mercaders proclamant els seus productes», una forma d’arribar als lectors que encaixa poc amb la seua personalitat. Ella només pot garantir la passió per escriure, que l’acompanya des que és conscient. Sempre ha escrit, però publicar no ha sigut tan fàcil com podia haver pensat.

Amb tot i això, ací segueix, al peu del canó. Acceptant els reptes que arriben, compartint històries i entusiasme, però, sobretot, sinceritat, perquè Mari Carmen Castillo és una escriptora que es mostra com és i escriu com sent.