Endinsar-se en l'essència de l’Antiga Grècia

Existeix un passat gloriós i brillant, que perviu gràcies als seus mites i que continua despertant un interès superlatiu. És un passat que ha configurat el nostre present, un passat en el qual existien els herois, on l’èpica era habitual, alimentada pels relats i poemes. Un passat en el qual es van establir els principis filosòfics i les bases d’un sistema democràtic vigent encara. Campanyes bèl·liques, glòria i sang sobre el camp de batalla. Pensament i dialèctica, raó, en l’àgora.

L’antiga Grècia, un dels bressols de la civilització occidental, una llar simbòlica al qual continuem tornant per a intentar comprendre el món, el nostre món, i per a intentar comprendre’ns a nosaltres mateixos en aquest món que hem construït i modelat al nostre antull.

És la seua mitologia, són els seus herois, les seues estructures socials i teories polítiques, les que han construït activament la percepció que tenim de l’univers, i per això no és estrany que sentim la necessitat de viatjar novament a aquest passat per a fascinar-nos com el van fer ells amb el desenvolupament de la metafísica i la ciència, la lògica i l’ètica, i que vulguem contemplar el nostre entorn amb els seus mateixos ulls.

Són molts els estudiosos d’aquest període tan enigmàtic, i molts els escriptors que han sentit la necessitat d’aprofundir en aquesta cultura que és la nostra també per a, així, conèixer millor tota una tradició. No és d’estranyar, per tant, que es continuïn celebrant jornades, es continuïn publicant assajos o es continuï viatjant per a traçar mapes, tant físics com emocionals, d’aquest territori que podem considerar de tots.

María Belmonte ha escrit el llibre En tierra de Dioniso (Acantilado) i Antonio Penadés ha escrit un altre llibre relacionat amb Grècia. Totes dues obres exploren l'experiència personal d'aquests dos autors i permeten viatjar de nou al passat, a l'antiga Grècia.

Dos llibres, dues mirades

A En tierra de Dioniso, María Belmonte concep i recrea Macedònia, en el nord de Grècia, i el resultat, com assenyalen des de l’editorial Acantilado, «és un relat extraordinari, a cavall entre la història, els viatges, l’antropologia i la literatura, ordit a força de convocar imatges, records, lectures, llegendes i personatges, per a fer justícia a la riquesa d’una regió que ha estat i continua sent, ni més ni menys, el punt de trobada de dos mons, Orient i Occident».

Per part seua, Penadés acostarà la seua obra Viaje a la Grecia clásica (Almuzara), un llibre que hibrida els gèneres de la crònica de viatges i de l’assaig en un context compartit: l’antiga civilització grega i els ponts que tendeix fins als nostres dies. L’itinerari que en ell es narra discorre per les regions de Tràcia, Macedònia i Tessàlia, a Grècia septentrional. El llibre, que arrenca amb un pròleg de Pedro Olalla, s’endinsa en l’essència de l’hel·lè i, per tant, de la societat en què vivim: «aquesta mateixa essència que resideix en els antics pensadors grecs, en els seus viatgers i en els plaers i disgustos que ofereix la ribera del Mediterrani».

Tornar a Grècia, insisteixo, és tornar al que som avui, i cal tornar per a intentar ser més conscients, i per a millorar com a societat i com a individus.