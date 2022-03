Katia i Marielle Làbeque: un duet de pianos molt especial

Si algú com l’extraordinari Philip Glass diu de tu que «ets tremend», no hi ha millor carta de presentació possible. Això és el que el cèlebre compositor i director pensa de les germanes Katia i Marielle Làbeque, una de les parelles artístiques més admirables i reconegudes de l’escena musical clàssica actual.

Filles d’Ada Cecchi, qui va ser alumna al seu torn de Marguerite Long —especialment coneguda per haver estrenat el Concert per a piano en sol major de Maurice Ravel, el 14 de gener de 1932—, les dues germanes han enlluernat des dels seus inicis pel seu extraordinari virtuosisme i excepcional comunicativitat en concert.

La infància d’ambdues, com no podia ser d’una altra manera, va estar plena de música gràcies a l’ambient que es respirava en la llar, així com per les lliçons maternes. Tot això va afavorir un esperit anticonformista, d’aquí ve que comptin amb un repertori eclèctic que va des de Bach fins a l’avantguarda contemporània.

Les seues ambicions musicals van començar a una edat primerenca i van aconseguir la fama internacional amb la seua interpretació contemporània de Rhapsody in Blue de Gershwin (un dels primers discos d’or de la música clàssica). Des de llavors han desenvolupat una impressionant carrera amb actuacions a tot el món i sota la direcció dels més prestigiosos directors haguts i per haver, com John Adams, Semyon Bychkov, Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Gustavo Gimeno, Zubin Mehta, Juanjo Mena, Georges Pretre, Sir Simon Rattle o Santtu Matias Rouvali, per citar només alguns.

Així mateix, Katia i Marielle han tingut el privilegi de treballar amb molts compositors, inclosos Thomas Adès, Louis Andriessen, Luciano Berio, Pierre Boulez, Bryce Dessner, Osvaldo Golijov, György Ligeti, Nico Muhly, Olivier Messiaen i el ja esmentat Philip Glass, la qual cosa demostren, com advertíem fa unes poques línies enrere la vastedat del seu repertori, les seues insaciables inquietuds musicals.

Seran Katia i Marielle Làbeque les protagonistes de l’últim concert clàssic de la temporada hivernal que programa l’Institut Valencià de Cultura (IVC) en l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. ¿Quan? El 17 de març, a partir de les 19.30 hores. ¿I què oferiran? Un duo extraordinari de peces per a piano.

El programa

Les dues germanes iniciaran el seu concert a la sala simfònica amb els Sis epígrafs antics, L. 131, CD. 139, de Claude Debussy; una suite de sis peces que el compositor francès va acabar al juliol de 1914. Després d’elles, el sempre fascinant Franz Schubert, amb la seua Fantasia fa menor per a piano a quatre mans, D 940, una de les composicions per a més d’un pianista més importants de l’autor, així com una de les més importants de tota la seua obra. Composta en 1828, l’any de la seua mort, la hi va dedicar a la seua deixebla, Karoline Esterházy. I per a finalitzar aquest concert, l’enigmàtica obra La consagració de la primavera, d’Igor Stravinski, obra ideal per a donar-li la benvinguda a aquesta època de renaixement de l’any.