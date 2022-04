La dansa, un espai de màgia amb Aracaladanza

El reconeixement que més interessa a Aracaladanza és el privilegi de fascinar a un públic essencial per al present i el futur de la dansa espanyola. Així ho afirmen els membres d’aquesta companyia de dansa que, des de 1995, comparteix amb el públic un univers fascinant.

Fantasia, imaginació i màgia són els ingredients essencials de la companyia de dansa contemporània madrilenya, el treball de la qual, de la mà d’Enrique Cabrera, ha estat i és pioner a Espanya, convertint-se en tot un referent europeu de qualitat.

Des d’Aracaladanza es mostren convençuts que la màgia transforma la realitat. Ho han reflectit en la seua inusual manera de treballar, projectant noves visions escèniques de la imaginació i creant exquisits espectacles dirigits al públic infantil i adolescent amb històries senzilles que, a través del vestuari, la música, la llum, el ritme i el moviment, també saben involucrar a l’espectador adult en un món fantàstic que busca repetir-se en els somnis i, amb això, apel·lar a la imaginació com a poderós mecanisme per a la llibertat.

De nou a Castelló

El nom de la companyia que dirigeix Enrique Cabrera ja és conegut per aquestes terres. Algunes de les seues peces, com Play o Vuelos, s’han representat en la capital de la Plana, a Vinaròs, a Benicàssim... Totes elles amb gran èxit i, sobretot, despertant una fascinació sorprenent en els espectadors, que ja es consideren fidels devots d’aquest imaginari que amb el temps ha construït la formació.

El pròxim 9 d’abril, a les 18.00 hores, en el Teatre Principal de Castelló, Aracaladanza presentarà el seu últim espectacle, LOOP, obra en la qual entra amb una successió de moments que qüestionen els límits de l’escenari a la recerca de la seua màgia i amb l’ambició d’alliberar la imaginació d’espectadors de totes les edats i condicions.

Amb la contribució del mateix equip artístic d’avantguarda que ha compartit inventiva, creativitat i valors estètics durant més de dues dècades, Aracaladanza fa protagonista al propi escenari en aquesta obra que coprodueix el Grec Festival de Barcelona, en col·laboració amb la Diputació d’Albacete i el Teatro del Bosque de Madrid.

Qüestionaments

¿Què queda després dels aplaudiments d’una funció, just quan el teló cau? ¿Què queda després d’una funció quan tan sols una «llum de treball» il·lumina l’espai? ¿Qui recull i ordena i neta l’escenari? ¿Com és un escenari buit? ¿Què succeeix llavors?

Totes aquestes preguntes són les que donen lloc, o més aviat a les quals intenta respondre LOOP a través d’un escenari que es presenta com un llenç en blanc, i on la proposta principal és la de crear una peça de teatre dins del teatre, i dansa dins de la dansa, és a dir, un joc metateatral, marca de «fàbrica» d’Aracaladanza.

Així, el llenguatge, el treball i els misteris del propi escenari converteixen a aquest espectacle en una dramatúrgia visual, lliure com els somnis que, amb imatges, construeix el que sempre està per succeir sobre les taules.

Per a Enrique Cabrera i la resta de components, LOOP és, també, «la carta d’amor a la maquinària escènica que ha creat Aracaladanza i en la qual ballarins, maquinistes i elèctrics al costat de telons, focus, caixes d’emmagatzematge (flight cases), bambolines, sòls de linòleum, escales, moquetes, matalassets... converteixen la dansa en una funció màgica en la qual l’escenari, els seus elements i els qui sobre ell treballen es converteixen en protagonistes», i tot això amb un fi sentit de l’humor que travessa tota l’obra.

Trajectòria

En els cinc últims anys, la companyia ha aixecat el teló en més de 600 ocasions; ha visitat festivals internacionals d’Àfrica, Europa i Àsia; ha mantingut una estreta col·laboració amb companyies argentines de teatre i titelles i ha trepitjat escenaris d’Alemanya, Austràlia, Xile, la Xina, França, Holanda, Irlanda, el Regne Unit, el Marroc, Mèxic, el Perú, Suïssa, Turquia, Hong Kong, Macau i Taiwan, entre altres.

Premi Nacional de Teatre per a la Infància i la Joventut en l’any 2010, pel seu «compromís» amb aquest públic i la seua «exigència estètica, artística i tècnica», l’últim dels seus reconeixements ha estat el premi Feten 2022 al millor espectacle de dansa, precisament amb LOOP.

Reconeguda per la crítica, guanyadora de diversos premis Max, les seues produccions han estat guardonades en cites tan importants com el Vila de Madrid a la Millor Coreografia 2005 pel seu espectacle ¡Nada…Nada!, o els lliurats durant successives edicions de Feten per les seues obres Ana y el arco de colores, Maletas, la ja esmentada ¡Nada…Nada!, Pequeños paraísos i Nubes.

Per si tot això fos poc, Aracaladanza és assídua convidada de festivals internacionals de dansa de tot el món. I, a més, ha aconseguit involucrar en el seu treball a dos dels més prestigiosos escenaris de la dansa a tota Europa, com són el Teatre Sadler’s Wells, de Londres, i el Mercat de les Flors, de Barcelona.