SONS Castelló: intemporalitat musical

Diuen que l’arribada de la primavera, la sang altera. Aquest trimestre de l’any suposa una espècie de renéixer, un despertar de la letargia hivernal. El fred i la foscor donen pas a la calidesa i a la llum. Tot és renaixement. Almenys, aquesta és la teoria, perquè les estacions intermèdies, com la primavera i la tardor, semblen difuminar-se, fruit d’un canvi que cada vegada és més dràstic i que té com a origen l’escalfament global.

Alguna cosa que no es veu afectat, no directament almenys, per aquest canvi climàtic, és el SONS Castelló, el Cicle de Músiques Independents de Castelló, ja que l’atmosfera que genera roman indeleble al llarg de l’any. Diria que el SONS és un hàbitat en si mateix, la biodiversitat del qual evoluciona i s’enriqueix amb cada proposta, però de manera estable, convertint-se en aquest petit oasi o refugi que acull a totes aquelles persones amb unes certes inquietuds musicals i sonores.

Un gaudeix d’igual manera el SONS a l’hivern que a la primavera o a la tardor. I això és així perquè en cadascun dels concerts que programen l’espai i el temps és relatiu. L’única cosa que importa és deixar-se portar, abandonar-se als braços del solista o grup convidat, perquè la promesa de viure una experiència única sempre es compleix, alguna cosa que és digne d’elogi; un mai surt decebut, més aviat tot el contrari.

La setmana passada es donaven a conèixer els artistes que formen part de la nova temporada primaveral del SONS, un anunci que els seus incondicionals esperaven (esperàvem) amb ganes. Darren Hayman, Douglas Dare, Elena Setien i Amaia Miranda seran els encarregats de protagonitzar aquest cicle musical que compta amb una «anomalia» positiva, com és traslladar un dels seus concerts a un altre espai que no sigui el Teatre del Raval i fer-ho, a més, de dia -de dilluns a divendres-.

Els protagonistes

Darren Hayman obrirà el SONS de primavera d’aquest 2022 el dilluns, 25 d’abril, a les 20.00 hores, i ho farà, com ja és habitual en ell, oferint un concert on l’humor i l’emoció s’entremesclen en les històries que narra a través de les seues lletres. Conegut per ser el compositor i ment pensant del grup Hefner, una banda d’indie-folk ja mítica, el britànic va publicar en 2020 el que és fins avui el seu últim treball discogràfic, Home Time.

El 16 de maig, en el mateix escenari del Teatre del Raval, i a la mateixa hora, el cantautor anglès Douglas Dare presentarà el seu tercer disc, Milkteeth, un àlbum en el qual reflexiona sobre les alegries i els dolors de la joventut. L’artista està cridat a ser un dels cantautors del segle XXI pel contingut de les seues lletres i per un so elegant i minimalista.

Unfamiliar Minds, publicat en el segell Thrill Jockey, és l’últim disc de la donostiarra Elena Setien, qui torna al SONS després de la seua actuació al desembre del 2020. Serà ella l’encarregada de «desbaratar» el cicle, ja que el seu concert tindrà lloc al pati de l’Espai Cultural Obert Les Aules (ECO Les Aules) de la Diputació de Castelló el divendres, 20 de maig.

Finalment, però no per això menys important, la bilbaïna Amaia Miranda clausurarà aquesta temporada d’entretemps i florida amb la seua inestimable companya la guitarra. El 6 de juny, de nou en el Teatre del Raval de la capital de la Plana, a les 20.00 hores, contagiarà al públic la seua inquietud per diferents músiques i per un so de cruesa, silenci i fusta.