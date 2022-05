Castelló i la felicitat de la dansa

L’escriptora austríaca Vicki Baum afirmava que «hi ha dreceres per a la felicitat, i el ball és un d’ells». No hi ha res més alliberador com ballar, encara que un no coordini bé els moviments o sigui una mica patós. Existeix una energia que brolla de l’interior de cadascun i li porta a un cert èxtasi que difícilment pot descriure’s. I en aquest moment, el del ball, res més importa que aquest fluir del cos, aquest deixar-se portar.

No és d’estranyar que el ball es convertís en tot un art, en una de les maneres més extraordinàries d’expressió de quants hem desenvolupat els éssers humans. L’art de la dansa, la manifestació del corpori que és, al mateix temps, emocional i, fins i tot, espiritual.

La dansa sempre ha estat present en les nostres vides, i a Castelló, des de fa ja molts anys, s’ha enaltit a través d’un certamen que ara aconsegueix arribar a la seua 25a edició. Ens referim, és clar, a la Convocatòria Nacional de Dansa que es desenvoluparà en el Teatre Principal els dies 21 i 22 de maig.

Un total de 24 ballarins participen enguany en aquesta cita que recordarà a Patsy Kuppe-Matt

Un total de 24 ballarins es presenten enguany per a optar al preuat guardó final, si bé aquesta cita és més que un mer concurs, ja que en realitat és una autèntica celebració de la vida a través de la pròpia dansa. Aquest 2022, a més, el certamen es torna encara més especial i emotiu en estar dedicat a una dels seues grans col·laboradores, la coreògrafa i ballarina alemanya Patsy Kuppe-Matt.

L’exdirectora del Ballet de Saragossa ens va deixar a principis d’enguany després d’una malaltia i aquest buit que deixa serà, no n’hi ha dubte, profund. No obstant això, i com dèiem fa unes poques línies més amunt, és aquesta una cita que celebra la vida, i amb aquest objectiu en ment els participants, així com l’organització, afronten aquesta edició en la qual, com assenyala Gabriella Foschi, organitzadora de la convocatòria, «continuem comptant amb un gran ventall de companyies, escoles i associacions col·laboradores, tant nacionals com europees». I és que a més del certamen, com és habitual, en l’última jornada tindrà lloc la Gala del Dia Internacional de la Dansa.

Procediment

Nou ballarins de clàssic, sis de contemporani, cinc de dansa espanyola i quatre de flamenc participaran el dia 21 en la semifinal presentant els seus respectius treballs. Un jurat compost per Eva López Crevillén, Maribel Gallardo, Manuel Segovia, Isaac Montllor, Joan Crespo, Lidón Patiño i Elena Llopis serà l’encarregat de fallar quins passaran de ronda i, finalment, quins seran els guanyadors dels Premis Ciutat de Castelló i Premi a la Interpretació Dávalos-Fletcher, anunci que es coneixerà en la gran final del 22 de maig.

Serà en la jornada dominical quan es gaudeixi al seu torn d’Alejandra Horjacada i Marc Riera, de JacBallet; Carol Isach i Adrián Ros; caraBdanza o Ibérica de Danza. Tots ells compartiran algunes de les seues coreografies per a enriquir un esdeveniment que, com afirma Foschi, «sempre serà una ocasió única per a veure alguns dels molts llenguatges de la dansa».