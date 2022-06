Amaia Miranda: folk cru i de tall intimista

Si hi ha un instrument imprescindible des del passat segle XX ningú, o molt pocs, dubtaria a afirmar que és la guitarra. Una cosa tan simple, en aparença, com una caixa de ressonància, un masteler i unes cordes ha exercit un poder de fascinació superlatiu, inspirant a centenars, a milers d’artistes al llarg del planeta.

Un acord, com una finestra oberta a múltiples universos sonors, a una infinitat de possibilitats. Un ritme que acompanya i reconforta, que provoca i fa vibrar. Una cançó, que neix i commou, que conta una història, que incita a emprendre un viatge. No fa falta molt més (encara que en realitat és un tot indescriptible) per a generar aquesta atmosfera única que la música és capaç de crear, i això és una cosa que persones com Amaia Miranda saben molt bé.

La jove compositora bilbaïna té en la guitarra a la seua fidel companya de fatigues. Podríem dir que és un annex, o més aviat una extensió del seu propi cos i de la seua ment. Sense la guitarra, Miranda no seria el que és avui: una intèrpret íntima, posseïdora d’una gran força interior.

Confessa ella que des de xicoteta està enganxada a una guitarra. Aquest vincle és, en part, la seua raó de ser, la qual cosa ha conformat la seua manera d’entendre la música, de compondre-la i interpretar-la. Cançons amb lletres simples que, asseguren, traslladen a qui les escolta un univers de calma, bellesa i sensibilitat, alguna cosa que en aquests temps que corren necessitem en grans dosis per a reconnectar-nos a un món que estem maltractant nosaltres mateixos.

Cloenda

Serà Amaia Miranda la protagonista de l’últim concert d’aquesta primavera del Cicle de Músiques Independents de Castelló, l’inconfusible i sempre excitant SONS Castelló. Aquest 6 de juny, a partir de les 20.00 hores, el Teatre del Raval rebrà a la guitarrista i compositora basca —resident a Barcelona— per a escoltar els temes del seu disc de debut, Cuando se nos mueren los amores, «un treball de folk íntim i cru», en el qual destaca «el seu enorme talent a la guitarra». I és que Miranda segueix el deixant de molts dels seus petits grans ídols, aquells altres músics i intèrprets que l’han inspirat.

D’adolescent, assegura ella mateixa, escoltava a Nick Drake, un dels autors més fràgils i hipnòtics de l’escena independent de finals dels 60 i principis dels 70 del segle XX. Els seus pares també li van endinsar en els mons de Silvio Rodríguez, de Van Morrison i, fins i tot, de Paco de Lucía, entre molts altres. Així, va anar conformant un univers propi que s’ha anat enriquint gràcies a la seua inquietud per diferents estils de música i realitats.

Amb la seua inseparable guitarra als braços, Amaia Miranda ha aconseguit crear un so de cruesa i silenci que atrapa. No és d’estranyar que hagin acudit a ella perquè compongués temes d’altres teatrals, com l’adaptació de l’obra d’Irene Solà Canto jo i la muntanya balla, o que altres artistes com Raquel Lúa, Amaia Romero o Queralt Lahoz volguessin col·laborar amb ella.

Fins avui, la intèrpret havia publicat dos EP, Home (2016) i OUTPUT1 (2020). En aquest 2022 ha fet un pas més en la seua ja prometedora carrera i a Castelló tenim la sort de poder formar part del seu recorregut. Una vegada més, el SONS ens permet conèixer i gaudir del pur talent.