La música sacra torna al Desert de les Palmes

La música com a consol, com un viatge de l’ànima, com un reclam interior que ens condueix a un estat mental i anímic suprem. És la música alguna cosa fora del comú, una via de comunicació i de connexió amb l’incognoscible. Almenys així es pensava durant una època que va estar marcada per l’hegemonia del sagrat, del culte religiós i la mística.

Encara avui la música serveix com a consol, suposa un viatge i estableix un diàleg íntim i personal. Tal és el seu poder, la seua gràcia. D’aquí, potser, aquella mítica reflexió de Friedrich Nietzsche: «La vida, sense música, seria un error». Un error catastròfic, perquè sense la música no seríem el que som. És la música, també, un element cohesionador, una experiència que genera un esperit de comunitat i que provoca, per què no, una sensació de llibertat que poques vegades sentim, la mateixa llibertat d’aquells que es despullen de tot prejudici i artificis. Soledat en companyia No poques vegades l’escriptor, filòsof i musicòleg francès Pascal Quignard s’ha referit en els seus llibres a Port Royal des Champs, un convent que va ser cèlebre per la comunitat religiosa d’orientació jansenista que es va desenvolupar allí des de 1634 a 1708 i en la qual es va forjar una «comunitat de solitaris», homes que van optar pels costums dels convents per a dedicar-se a l’estudi, per a ser amos de la seua pròpia vida. Quan un pensa en el cicle musical La soledad sonora que des de fa ja més de dues dècades es duu a terme en el Monestir del Desert de les Palmes, no pot deixar de recordar a aquells homes que van buscar el silenci per a trobar-se a si mateixos, si bé la música cobra aquí, en aquest certamen, un especial protagonisme al ser el vehicle que procura aquest periple vital i emocional cap al més profund de l’ésser. El cicle de música sacra torna del 20 al 24 de juliol i ho fa amb cinc propostes en dos escenaris diferents: el propi monestir del Desert i el Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim. La programació El duo format pel violinista Javier Carrau i el clavecinista Ignasi Jordà, Ars Organica, inaugurarà el dia 20 la 22a edició d’aquesta cita amb un programa titulat Il violino: un viatge per la música europea del barroc per a violí i clau, en el qual interpretaran peces de compositors com Martin i Coll, Ferran de Tejada, Dario Castello, François Couperin, Jean-Féry Rebel, Johann Sebastian Bach o Luigi Boccherini, entre altres. La Coral Ad libitum serà la següent a participar en el cicle del Desert de les Palmes el 21 de juliol amb obres de Ferran Badal, José L. Blasco, Brian Lewis, Bepi di Marzi o Bruno Coulais, realitzant un recorregut que va des del segle XII al XX. I el 22, el Cor Universitari Sant Yago serà el protagonista. L’Schola Antiqua, fundada en 1984 pel benedictí Laurentino Sáenz de Buruaga, actuarà el 23 de juliol amb el programa El culte a la Verge a través de la música medieval. Finalment, i com a colofó del cicle, l’agrupació Veus de Cambra, dirigida per les germanes Rosana i Gisela Morales, oferirà un concert especial el dia 24 en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega acompanyada pel pianista de jazz Ricardo Belda. Sota el títol L’espiritualitat del jazz, presentaran una sèrie d’obres de Duke Ellington, qui al final de la seua carrera va elaborar una música sacra molt personal, sofisticada i amb diverses influències del jazz. Música per a experimentar un llenguatge que connecta amb el més enllà.