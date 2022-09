La 'rentrée' literària de Castelló

Arribà setembre, el mes dels nous començaments després d’aquest període estival en el qual, per a molts, sobretot per als més petits, el temps sembla detenir-se. I arribà, com és habitual, amb fam voraç. La raó no és una altra que recuperar com més aviat millor aquest ritme de vida gairebé frenètic al qual ens hem acostumat, a aquesta rutina diària que sembla lligar-nos i portar-nos cap a la desídia.

Plantejar un panorama inicial tan desolador té un perquè. El motiu no és un altre que intentar valorar el que veritablement importa, aquells moments que suposen un instant de glòria en el nostre esdevenir, que n’hi ha, i són molts en realitat. Així, retornar al treball, al col·le, al que sigui que un hagi de tornar després de les vacances, és, també, una nova oportunitat per a saber discernir entre la foscor el miracle.

Cadascú sabrà entendre el seu miracle particular, o els seus miracles, així en plural, perquè la bona fortuna somriu a alguns. És un procés, o una experiència més aviat única, i val la pena estar atent a les possibles sorpreses que es creuen pel camí per a gaudir d’aquest periple rutinari que a priori s’antulla avorrit. D’entre tots aquests miracles i sorpreses, els nous projectes editorials són, no n’hi ha dubte, alguns dels més atractius.

En el món editorial, setembre suposa la rentrée més important de l’any. La majoria de segells publiquen a partir d’aquest mes les seues grans apostes, aquells llibres que saben mereixen un lloc d’honor en les llibreries, en les llistes dels més venuts i, és clar, en les llars lectores. Són centenars, per no dir milers, els exemplars que surten a la venda, els autors consagrats que busquen tornar a conquistar a crítica i públic, els autors novells que intenten fer-se un buit en aquest món feroç i moltes vegades incomprensible. La sort està tirada, i la «competició» no dona treva.

Deixant a un costat les grans lligues, és a dir aquest territori del mercat copat pels grans grups editorials i que és inassolible per a la majoria de mitjans i petits segells, hem volgut conèixer quines són les apostes de les editorials castellonenques en aquesta competitiva rentrée nacional en la qual apareixen noms tan importants com Cormac McCarthy, Enrique Vila-Matas, Sara Mesa, Mariana Enríquez, Almudena Grandes, Arturo Pérez-Reverte...

La Pajarita Rota

L’editorial de Carlos Tosca i Georgia Iordache tenen quatre projectes de sortida immediata: Geometría del desconcierto, de José Miguel Segura, col·laborador de Quaderns; Los secretos de San Acacio, de Benjamín Collado; Efímera, de Cristina Laborda, i Mar-E, de Ruth Sancho.

El primer títol, ens explica Tosca, «serà el nostre primer llibre de crítica literària». En ell, el lector trobarà «les ressenyes publicades a Mediterráneo per l’autor i, una cosa molt sucosa, un llarg pròleg del mateix José Miguel en el qual ens explica coses molt interessants de la seua relació amb la literatura en general i amb la crítica literària en particular». Quant al llibre de Collado, l’editor de La Pajarita Roja ens conta que és una «novel·la d’humor» protagonitzada per «un escriptor novell que es reclou en un monestir per a acabar la que ha de ser la seua primera novel·la. Busca tranquil·litat, pobret, però aconseguirà veure’s ficat en les més absurdes peripècies».

Quant a l’obra de Laborda, resulta «un llibre a mig camí entre l’assaig, la novel·la i unes memòries». Així, el lector es trobarà amb un relat en el qual apareix la pesta de 1918, la «panerola» i la pandèmia de 2020, totes elles «enfrontades en els records de l’autora perquè va conèixer a una besàvia que va viure en persona la grip espanyola». Finalment, apareixerà també el seu primer poemari íntegrament en valencià, signat per Ruth Sancho i il·lustrat per Adrià Agut.

Així mateix, ens avança Tosca, per a més endavant publicaran Encima de la fuente, de Mariajosé Sangorrín, a més d’una altra publicació de la poeta Soledad Benages, «en el qual s’intercala la poesia amb la prosa amb les dures vivències de l’autora durant la pandèmia del coronavirus», un llibre que «comptarà amb il·lustracions del Premi Nacional de Poesia Juan Carlos Mestre»; un altre llibre de gènere que es podria qualificar com a eròtic, Alma desatada, de Verónica SanPedro; a més d’una obra de James Joyce i... «la bomba», com la defineix el mateix Carlos Tosca, la novel·la Para toda la eternidad, de la nostra companya Mònica Mira, «una escriptora de nivell que ens sorprèn amb una novel·la que va molt més allà de la novel·la romàntica a l’ús».

Hi haurà més novetats, per descomptat, però no les revelarem totes. Almenys, no ara, ja que durant aquest trimestre de tardor seran moltes les sorpreses literàries que han preparat des de La Pajarita Roja.

Unaria Ediciones

El segell d’Amelia Díaz Benlliure, que enguany ha complert ja deu anys, també compta amb un catàleg de novetats suggeridora. En ell trobem, tal com ella mateixa ens avança, Victoria, de l’almassorí Adrián Campos, una «novel·la basada en fets reals sobre l’àvia de l’autor i les dones de la generació de la guerra i postguerra»; la segona edició de La mirada de Estigia, de Mª Carmen Castillo Peñarrocha, i que en aquesta ocasió apareix «amb nova portada, realitzada per la il·lustradora castellonenca Tamara de Frutos»; El desenterrador, de l’onder Javier García Martínez, una «novel·la juvenil ambientada en el cementiri d’Onda i il·lustrada per l’almassorina Mayeska Maximino»; Los suicidios de Victoria Fontaine, de l’autora extremenya Mila Ortega, i que són una sèrie de «relats sobre suïcidis basats en casos reals que l’escriptora va conèixer al llarg de la seua vida professional com a policia a Extremadura» i A (des)horas, el novè poemari de la gran poeta madrilenya Asunción Caballero i que «serà publicat en la nostra col·lecció de poesia Astrolabio», ens explica Díaz Benlliure.

Unaria té previst publicar altres títols en valencià, com Les al·lucinants peripecies de l’inspector Camarassa, de Queta Ródenas, una obra que suposa ja l’onzè títol de la col·lecció Castelló Negre i que «inclou tres relats policíacs en to d’humor», i Ombra de fulles, de Jesús Miralles i Porcar, una sèrie de «relats i microrelats que creixen en tres parts, com un arbre: arrel, tronc i fulles» i que està il·lustrat per la castellonenca Maria Griñó. Per si això fos poc, «faltarà saber el nom i el títol del guanyador del Premi Josep Pascual Tirado 2022, que es fallarà el 9 d’octubre», ens comenta l’editora d’Unaria.

Autors de la terreta, però també d’altres racons de la geografia nacional. Novel·les, relats, poemaris i assajos. Llibres il·lustrats, en castellà i en valencià... La varietat que ofereixen les dues editorials castellonenca és aclaparadora, la qual cosa diu molt de la seua ambició, no exempta d’una exigència per la qualitat literària.