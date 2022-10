Ultrasons, més i més vibració en l'Alcora

En l’àrea parietal del nostre cervell trobem la connexió entre les representacions mentals del mateix i la comprensió. Diguem que és aquí, en aquest lloc, on es produeix una integració sensorial que facilita la creació de noves idees, o cosa que és el mateix, on sorgeix el que anomenem «creativitat». I res hi ha més estimulant que ser creatiu. I res hi ha més creatiu que tot quant concerneix la cultura, entesa aquesta com la manifestació de les nostres emocions a través de l’expressió artística.

La cultura ens enriqueix, ens alimenta, ens uneix. Això és una cosa que des de fa ja més d’una dècada tenen molt clar els organitzadors d’Ultrasons. Músiques en vibració, aquest projecte màgic que cada tardor converteix l’Alcora en un oasi cultural de primer ordre. Del 14 al 29 d’octubre se celebra la que serà la seua tretzena edició i ho farà, una vegada més, fonamentant-se en les tres bases que van construir des del principi: la pluralitat estilística, la promoció de noves propostes i el compromís cultural amb l’entorn. Lloable objectiu, necessari diria jo. Més, tenint en compte que moltes vegades perdem de vista la nostra relació amb el territori més pròxim, fent cas omís, ignorant, a allò que està més pròxim a nosaltres i que, en un cert sentit, ens ha conformat —em refereixo a la tradició, a les arrels de la nostra història més afí—. ¿Què esperar d’aquest Ultrasons? Moltes coses, totes elles bones, clar. Potser una de les claus d’aquesta edició és l’aposta pel talent més jove, així com el repàs cap al patrimoni musical d’aquestes terres. En paraules del coordinador d’aquesta iniciativa, Blai Garcia, enguany es pretén incidir en com «la música d’arrel evoluciona i és desenvolupa en infinitats de formes i sensacions noves». Si alguna cosa caracteritza a Ultrasons, a més del ja dit fins ara, és, també, el seu afany per generar un espai de diàleg entre generacions, entre els artistes i les seues propostes, entre la música i l’art, entre els veïns de l’Alcora i el seu context... Cal establir aquest ambient de comú enteniment que fomenti la creativitat, que sadolli tota inquietud, que alimenti l’intel·lecte i que, a més, generi i produeixi plaer —perquè hi ha un gran plaer en l’art i en la música, en la conversa—. La programació Després del seu concert a Benicàssim —que va oferir diumenge passat al Teatre Francesc Tàrrega—, Maria Bertomeu, més coneguda com La Maria, serà una de les protagonistes d’aquesta 13a edició d’Ultrasons, dins de la seua gira El que està per vindre. Nou talent de la música valenciana, a ella sumem una altra proposta de nova creació com és l’agrupació Catalina Marraixes, una iniciativa de Manuel Sánchez basada en la cançó mediterrània d’autor. El seu disc Biologia, «combina els sons del vent-metall amb instruments de corda típics de la rondalla valenciana, sintetitzadors, loops i gravacions de la natura», ens explica Blai Garcia. D’altra banda, estarà Ölivia Musyk, un altre projecte íntim «que mescla sons clàssics i experimentals» i que aterra per primera vegada a terres valencianes. Clàudia Balletbó (veu) i Isabel Archs (violí i piano) «ens mostraran en primícia un calidoscopi literari i musical amb els seus àlbums, que s’estructuren en forma de tríada», afegeixen des de l’organització. També destaquem a Hip Horns Brass Collective, una banda formada «per tres generacions diferents de músics de jazz i música moderna» i que, com Ölivia Musyk, farà el seu debut a la Comunitat Valenciana. «Amb menys de dos anys -assenyala Garcia-, ja tenen quatre singles publicats, que defineixen l’essència del projecte: brass, carrer i passió pel hip-hop dels anys noranta». Enguany el públic podrà gaudir del binomi format per Jordi Sanz i Maria Abad, que «ens acostarà, de forma historicista, la figura del professor, concertista i compositor Félix de Santos (1874-1946)», expliquen. Tots dos presentaran Romàntic, un monogràfic dedicat a la recreació dels instruments de pua de finals del segle XIX i principis del XX. Guillem Roma i la seua agrupació tancaran el cicle «amb una altra primícia a la Comunitat Valenciana: Kiribati, el seu quart àlbum d’estudi». Es tracta d’una música que mescla l’energia tropical, el folk i la cançó d’autor. Les seues cançons, comenta Blai Garcia, «ens proposen un viatge per influències que van des del Mediterrani als mars del Carib, recuperant i modernitzant gèneres com el bolero», qui afegeix que aquest és «un acte conjunt amb les Jornades de Formació i Promoció Cooperativa de la Caixa Rural». I encara hi ha més música amb el quartet de saxofons UMSCO i amb la presència de 1ª Komunión, grup de punk format a l’Alcora el 1988, que tornarà a sonar al cicle per a acomiadar al seu cantant Antonio Bicicleta Díaz, després de la seua pèrdua aquest mateix any. Art i converses El cicle també acollirà l’obra de l’artista contemporània Marta Negre, qui oferirà la xerrada-col·loqui L’irremeiable propòsit de pensar la imatge. Cinc «càpsules audiovisuals» realitzades per ella entre 2018 i 2022 seran l’excusa, comenta Blai Garcia, «per tal d’abordar alguns temes actuals tractats en aquestes, com l’acceleració del temps en què vivim». Durant el cicle, es podrà visionar una exposició de tres de les seues càpsules audiovisuals recents. I mantenint el seu compromís amb la dinamització cultural de l’entorn, el Hot Talk Club-Espai de mediació cultural d’enguany serà la continuació del debat de la passada edició, Organitzat amb la Coordinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén, aquest espai serà l’encarregat de «posar cara a les perifèries, buscar la creativitat del territori, seguir buscant punts de connexió per fer xarxa i visibilitzar nous centres geogràfics i culturals», recalca Garcia. Per a finalitzar, una conferència-concert titulat Músiques per a la vida, on Ana M. Vernia, professora de música en l’especialitat de didàctica de l’UJI, parlarà de la importància de la música en la societat, ja que ajuda a millorar el benestar i la qualitat de vida. Aquesta iniciativa forma part de la Càtedra d’Investigació Musical i Qualitat de Vida de la Universitat Jaume I.