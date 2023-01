Dayan Soul, la veu que regna en ‘Duel de veus’

El programa Duel de veus, la batalla final d’À Punt buscava l’artista total i l’ha trobat en la cantant del Grau de Castelló Diana Segarra, coneguda artísticament com Dayan Soul, qui es va imposar a tots els seus rivals en la gran final que va emetre la televisió autonòmica valenciana el dimarts 17 de gener.

El jurat format per Gisela, Sole Giménez i Arkano va escollir-la com a guanyadora en tots els seus duels, fins a quatre vegades va pujar a l’escenari, posant sempre d’empeus al públic ja fora amb el clàssic A natural woman d’Aretha Franklin, més soul que mai, o el mític Smells like teen spirit dels Nirvana en una versió en valencià carregada d’energia en l’actuació final que li va suposar el triomf.

Ella mateixa reconeix que «mai m’haguera imaginat acabar guanyant amb una cançò de Nirvana com aquesta, va ser un moment inoblidable». I això que l’artista confessa que «en un principi no volia presentar-me al càsting, però a la fi ha sigut el millor que m’ha pogut passar».

Segona oportunitat

Dayan Soul ja va participar en una de les anteriors edicions de Duel de veus, on se li va escapar el primer lloc. Per això quan la van cridar per a aquesta edició especial, amb els millors participants de les dues primeres, va tindre clar que «m’havien donat una segona oportunitat per a guanyar, així que tenia que oferir la meua millor versió i donar-ho tot».

Dit i fet, la cantant assenyala que «va ser com una marató, ja que només va haver-hi dues setmanes de descans entre les dues edicions del programa i van ser moltes gales; a més, com el programa es va gravar a principis del darrer estiu, va coincidir amb la temporada de concerts, així que va ser realment esgotador i l’última gala la vaig encarar com l’esprint final».

Ja amb el premi a les seues mans, Dayan afirma que «rebre un premi pot semblar una ximpleria, però un colpet a l’esquena de quan en quan sempre va bé, sobretot en una trajectòria llarga com la meua, d’uns 10 anys, en la que mai he guanyat res i aquest guardó em dona un chute d’energia brutal; és com si em digueren que estic en el bon camí».

Repercussió

L’artista espera que aquest premi i el ressò mediàtic donen més projecció a la seua carrera musical. Tot i això, considera que «ja he aconseguit el que esperava amb el programa que era aprendre, perquè mai havia actuat en televisió i ara he guanyat molta experiència davant les càmeres».

De fet, Dayan Soul es troba en un punt d’inflexió en la seua trajectòria, en el que des de fa uns pocs mesos ha deixat d’actuar amb orquestes «per a centrar-me en projectes més personals i diferents, és el que em demana ara el cos i crec que és el moment idoni».

Nous projectes

Un futur que pot passar, per exemple, per participar en musicals, «un tipus de treball que no he fet fins ara i que m’agradaria provar», tal com explica l’artista, i també continuar composant «les meues cançons, tot i que això és un projecte més a foc lent».

Jugadora de volei en la seua joventut, la cantant sempre havia sentit passió per la música i en 2010 es va presentar a un concurs prop de Benidorm. Des d’aleshores ha treballat com a vocalista en discoteques, pubs, festivals i orquestes. En 2017 va començar a cantar com a solista i en 2020 va llançar el primer single escrit i compost per ella mateixa, Step it up, al qual li va seguir en 2021 Darkness.

Dayan es considera una persona «versàtil, amb personalitat i caràcter, i la meua essència sense dubte té influències de la música afroamericana». Com va dir en el seu clip de presentació per a Duel de veus: «Si busquen l’artista completa, ací estic; he tornat per a menjar-me l’escenari». I tant que ho va fer.