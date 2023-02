L’Ateneo emprén viatge per l’art contemporani

L’Ateneo de Castelló ens proposa durant aquest mes de febrer apropar-nos a l’art contemporani des de diverses perspectives amb un nou cicle de conferències que com ja és habitual destaca pel prestigi dels seus ponents.

Sense anar més lluny, divendres passat va obrir aquest nou viatge cultural Rosalía Torrent, catedràtica de la Universitat Jaume I i directora del Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC), qui va parlar dels inicis de l’art contemporani. Li seguirà el divendres 10 de febrer, sempre a les 19.00 hores, Patricia Mir, comissària d’exposicions i crítica d’art, a més de professora d’Estètica i Teoria de l’Art Contemporani a l’UJI, qui es centrarà en l’art contemporani a la ciutat de Castelló. El dia 17 serà el torn de Wences Rambla, pintor i catedràtic de l’UJI, qui abordarà la relació de l’art contemporani amb la natura. Per acabar, canvi de terç en la darrera cita del mes, el 24 de febrer, quan el president de la Diputació de Castelló i catedràtic de Filosofia, José Martí, tornarà a oferir una de les seues populars conferències dramatitzades, aquesta vegada amb el títol Plató i la ciutat ideal.

Com hem dit abans, la primera etapa en aquest recorregut per l’art contemporani de la mà de la paraula va estar a càrrec de Rosalía Torrent, qui va aprofundir en la creació dels moviments artístics de l’avantguarda histórica i va parlar sobre el seu orige, desgranant les seues característiques comunes i definitòries.

Així, va recordar que «a inicis del segle XX, una sèrie de grups artístics encapçalats per l’expressionisme van qüestionar l’art establert, no només formalment sinó de forma vivencial». Eixos grups artístics «que van arribar fins el surrealisme, passant pel fauvisme, cubisme, avantguardes russes o dadà, constitueixen encara hui, més de cent anys després, una referència per als llenguatges de l’art». Torrent va incidir en que, a més de formes d’art, tots «van tindre actituds creatives i vitals».

No obstant això, l’experta va fer notar que els moviments d’avantguarda «tot i la seua modernitat, no van saber alinear-se amb la igualtat de gènere. Per a la majoria d’aquests moviments, les dones es van quedar al marge. Preferentment formats per homes, no van prestar atenció a les nombroses creadores que en algun moment se’ls van apropar, la qual cosa va suposar que moltes d’elles hagueren d’abandonar els grups per a poder desenvolupar un camí propi». Així, per a Torrent, «podem dir que ells i elles van construir les imatges d’una manera diferent, les seues experiències i vivències eren diferents, no podia ser d’altra manera».

La catedràtica va recordar que «les avantguardes històriques van capgirar el concepte establit d’art». I és que amb elles es va produir «el canvi més radical que la imatge pictórica i escultórica ha tingut al llarg dels segles», va explicar Torrent, qui assenyalava que «la càrrega irreverent, la unió de l’art i la vida, l’abandonament de la figuració, i fins i tot, el mateix qüestionament de la paraula i el concepte d’art van portar amb ells aquestes noves maneres d’entendre la creació». «Cada una d’aquestes avantguardes, de manera molt diferent, van declarar la fi d’un art canònic per a transitar per camins molt diversos», conclou la directora del MACVAM.

patricia mir

Per la seua banda, Patricia Mir avança algunes de les claus de la seua propera xarrada sobre l’art contemporani a Castelló. Així, destaca que «com disposem d’un temps limitat per a parlar de l’art durant l’últim segle, no vull fer una exposició tocant molts temes de manera superficial i que els assistents es queden amb la sensació de no haver escoltat res, així que he optat per centrar-me en un reduit grup d’artistes de Castelló, tres o quatre, nascuts ací o que hagen desenvolupat la seua obra a la nostra ciutat, però que sobretot siguen icònics cadascun d’un llenguatge artístic, com el figuratiu o l’abstracte, per exemple».

Mir també vol «que el públic puga conéixer una part del teixit cultural de la ciutat, les nombroses galeries d’art que hi va haver durant una época daurada que es va viure el segle passat i que després d’una época de creixement va començar a decaure amb el final del segle i sobretot durant les dues darreres dècades». «És un periode que crec que ja no tornarà perquè els artistes actuals tenen altres maneres d’arribar al públic, com ara les xarxes socials», pronostica la crítica literària.