El Mapa de Compositores de Sakira Ventura

Les dones han patit un atronador oblit al llarg de la història de l’art que ara nombroses iniciatives tracten de corregir per a posar el llegat femení al lloc que li correspon. Una de les accions más destacades, en aquest cas en el camp de la música, és la de la musicòloga valenciana Sakira Ventura, qui ha elaborat un Mapa de Creadores de la Història de la Música que ja compta amb 620 compositores des del segle IX fins 2005. D’aquest i altres temes va parlar el divendres 3 de febrer al Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega de Castelló, on va oferir la conferència Les dones en la música: on són les compositores?, amb motiu de la qual hem parlat amb ella.

-Com sorgeix la idea d’elaborar el ‘Mapa de Creadores de la Història de la Música’?

--Se’m va ocórrer durant l’estat d’alarma per la pandèmia de la covid-19. En eixos moments de confinament vaig tindre temps per a reflexionar sobre allò que era vertaderament important per a mí i vaig entendre que volia dedicar el meu treball a allò que representara els meus valors i els meus ideals: el rescat i visibilització de les dones en la música. En estudiar sobre elles i analitzar la seua (escassa) presència a les aules, escenaris i enregistraments em vaig adonar de que havia d’idear alguna ferramenta que aprofitara per a conéixer-les a elles i les seues creacions musicals.

-Què es el que més l’ha sorprés durant la seua elaboració?

--Que haja tingut tal falta de referents durant tota la meua formació musical tenint en compte la quantitat ingent de compositores que han existit i existeixen. Portar endavant el Mapa de Creadores té un treball sense fi, per sort. Cada dia descobrisc noves compositores que mereixen estar representades no només en la meua plataforma, sinó també en les programacions anuals de concerts.

-Què li ha aportat aquest projecte?

--Molt de coneixement dins de la meua especialitat i la satistacció de saber que estic posant el meu granet de sorra per a que les dones, a poc a poc, vagen tenint major presència i reconeixement dins de la música.

-Quines iniciatives han sorgit d’aquest treball?

--He pogut escriure publicacions sobre compositores en revistes de música i musicologia. També he pogut impartir conferències i cursos de formació al professorat. He participat en un concert didàctic sobre compositores i he col·laborat amb Wikipedia per a una editatona de creació i articles de compositores que no hi tenien pàgina pròpia.

-Quina és la situació de la dona en el món de la composició musical?

--Continua sent un món que presenta molta discriminació cap a la dona. Evidentment hem avançat d’unes dècades fins hui, però no és de rebut que encara no apareguen juntament amb els compositors en les programacions habituals dels concerts (entre altres moltíssimes coses).

-Creu que pel·lícules com la recent ‘Tár’, sobre la directora d’orquestra Lydia Tár, poden ajudar a visibilitzar la importància de la dona en la música simfònica?

--En absolut. Hi ha tants exemples de directors (i altres homes de diverses disciplines musicals) que han abusat del seu poder i que seria pertinent denunciar de manera pública que baix el meu punt de vista era completament innecessari utilitzar a una dona per a que encarnara eixe paper.

-Què és el més important que va tractar de transmetre en la seua conferència al Conservatori, especialment davant un públic jove?

--Me’n vaig satisfeta si aconseguisc despertar la curiositat de l’alumnat i, sobretot, si els faig pensar respecte a la música que els envolta. He tractat d’aprofitar l’oportunitat que m’ha brindat el centre per a conscienciar a les alumnes de que han d’explorar totes les opcions que el món tan meravellós de la música ens ofereix: direcció, investigació, composició, docència, interpretació, etc.

-Quins projectes té ara?

--Compagine l’actualització periòdica del Mapa de Creadores amb la meua tasca com a docent de música, les conferències i els cursos de formació. M’esperen un parell de congressos a Panamà i a Colombia, així com la nova col·laboració amb l’Institut de les Dones del Govern d’Espanya.