De la representació pictòrica a la intervenció en la natura

De la representació (pintura) a la intervenció (land art) en la natura

els artistes que han passat de representar la natura a interactuar amb ella físicament», explica el pintor.

Rambla recorda que «el concepte de paisatge pictòric naix al segle XIV amb Petrarca i es desenvolupa en funció de la cosmovisió del moment». És així com a finals dels anys 60 apareixen en EEUU els artistes activistas, que es preocupen per la contaminació del planeta, com Robert Smithson, que va fer una escollera en forma d’espiral al llac salat de Utah per a simbolitzar la contaminació.

Un exemple similar el tenim al País Basc amb Ibarrola, que va pintar tòtems amb pintura biodegradable en arbres de la Vall d’Urdaibai, l’anomenat Bosc d’Oma, per a dir que cal protegir els boscs.

Un altre eix de la xarrada serà el jardí com a paisatge artificial, amb concepcions molt diverses com el paisatge anglés, que sembla salvatge, front al francés o l’espanyol, amb Versalles i la Granja com a jardins geomètrics.

A més, Rambla farà un estudi dels ponts, «el més bonic que hi ha a Nord-amèrica, obres d’art». Així, recalca que els ponts suposen «la intervenció de l’home en el paisatge amb forma utilitària, i no hi ha res més difícil que unir utilitat i art».