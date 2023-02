En les tombes dels faraons

El castellonenc Ignacio Forcadell va convertir un somni en realitat en 2011: participar com a arquitecte en excavacions arqueològiques. Una activitat a la que es dedica des d’aleshores i que ara apropa al públic amb el seu debut literari, El país de la sonrisa.

Tot i que l’excavació a la que Forcadell ha dedicat més temps, 11 campanyes anuals, és el projecte Djehuty a Egipte, que aquesta mateixa setmana han obert al públic després de 22 anys de treball, el llibre és el diari de tres anys en el jaciment d’El Kurru al Sudan, també pertanyent al periode de l’Egipte faraònic. De fet, el títol del llibre fa referència «al primer que em va enamorar de la gent d’allí, que tot ho fan amb un somriure, la seua amabilitat».

L’arquitecte castellonenc explica que «per a mi, participar en una excavació com aquesta era un somni, estava atent a qualsevol detall i em veia superat per les sensacions, així que em vaig sentir en la necessitat de posar tot això en paraules». Per això va començar «a fer un diari per a transmetre el que estava vivint i ho vaig enviar a diversos amics. Com alguns em van dir que ho estava fent molt bé i que gaudien amb aquesta lectura, vaig començar a pegar-li voltes a la idea de donar-li forma i publicar-lo. És la primera vegada que ho faig, tot i que tinc un altre diari que recull l’experiència de la meua primera excavació a Egipte durant tres anys, d’una forma detallada, i també em faria il·lusió publicar-lo algun dia».

Debut literari

Aquesta estrena com a escriptor ha sigut per a ell «molt satisfactòria, em considere una persona que, a banda de la meua professió, tracte de desenvolupar altres facetes de la meua vida, i des de fa anys escriure és la manera d’aprofundir en mi mateix, d’analitzar les situacions a través de l’escriptura, m’ajuda a assimilar les coses».

També assenyala que El país de la sonrisa abasta un periode de tres anys perquè «així es veu el procés de passar de la meua estupefacció inicial, quan les emocions em superaven, a eixe tercer any en el qual, d’alguna manera, ja normalitzes la situació, no és que no gaudisques amb el treball, però ja controles eixe entorn, i l’escriptura m’ha fet ser molt conscient del que vivia en cada moment».

Vivències

Forcadell ha tractat de compartir amb el lector les seues vivències. «Normalment de les campanyes arqueològiques es publiquen articles científics, podem tindre molt idealitzat el treball dels arqueòlegs, però hi ha molt poc escrit sobre el dia a dia en aquest tipus d’entorns, no només sobre la part professional i científica, sinó les relacions, les frustracions, aprendre a entendre o jutjar amb una lògica més ampla, això és el que crec que he aconseguit en aquest llibre, tot i que no d’una manera intencionada, ja que em posava a escriure i tot eixia a borbollons, quasi sense reflexió».

El seu treball consisteix «a idear i executar estructures de protecció en tombes per a que els arqueòlegs puguen treballar sense perill, però es una tasca molt àmplia, que també inclou la musealització de tombes i altres tasques. Crec que l’arquitecte aporta el plus de fer coses que no només siguen útils per a l’excavació, sinó amb un resultat estètic per si mateix i que s’adapte a l’entorn».

Rampa

En l’excavació d’El Kurru, Forcadell destaca «el treball que vam fer en l’accés a la piràmide K-1, la segona més gran del Sudan, una rampa oberta a 30 metres de distància de la piràmide que descendia fins a nou metres en les càmares excavades en la part inferior. Vam haver de crear una llosa de formigó en un entorn rural en el que no hi havia formigó i vam haver d’ensenyar-los a fer-ne».

Per a ell, el somni no acaba. «En Djehuty es pot seguir excavant 22 anys més, ara m’uniré a una missió japonesa a Sakkara i després tornaré al Sudan. Queda molta aventura per endavant».