20 anys de SONS a Castelló

La ciutat de Castelló està d’aniversari, un dels que val la pena celebrar. El SONS, el Cicle de Músiques Independents organitzat per l’Associació Cultural Septiembre Recuerdos, fa 20 anys, una xifra que demostra que no és un cicle més, sinó que ha sabut trobar el seu lloc entre el públic i convertir-se en un referent.

L’actuació de Michel Cloup el passat 30 de gener va obrir un primer trimestre que petja l’accelerador aquesta setmana amb els concerts de Ye Vagabonds, demà al Teatre del Raval, i Los Hermanos Cubero, divendres 17 a l’Auditori, per a tancar el 6 de març amb Nina Nastasia. El segon trimestre de l’any i l’últim, després del descans estival, portaran noves propostes a la capital de la Plana, que s’aniran anunciant els propers mesos.

Des de l’organització del SONS, José Luis Cuevas creu que si alguna cosa caracteritza aquest festival és que «des que vam començar la nostra intenció era portar a Castelló artistes que d’altra manera no haurien vingut, ja que en les gires nacionals i internacionals no es té prou en compte a la nostra ciutat». També «volíem obrir una finestra a la diversitat de músiques de qualsevol lloc, per això per ací han passat 300 músics de països molt diversos, francesos, anglesos, belgues o africans».

Cuevas assenyala que «eixa va ser la intenció inicial, una proposta de vegades arriscada però sempre de qualitat. Jo he sigut músic, i pensem que quan veus coses molt diferents t’enriqueixes, tens una visió més àmplia, i això és el que volíem per a Castelló».

Inicis

Dels primers anys recorda «la passió per la música i també un poc de bogeria, perquè no sabíem on ens ficàvem». I creu que la clau per a continuar 20 anys després «és el públic, que tot i mai haver sigut majoritari, segueix fidel al festival, és la clau d’eixa continuïtat, i també, per què no, la tossudesa de pensar que és un projecte que aporta a la ciutat. Al principi era un cas únic, no hi havia res semblant, i per exemple, vam ser el punt de partida de que durant uns anys s’organitzara el Tanned Tin».

Evolució

Vint anys donen per a molt. «Hem passat per tot, de tindre suport públic a no tindre cap suport i fer concerts en cases privades o sales privades. Mai hem demanat gaire, però sí un reconeixement al treball que fem per a portar aquesta música i millorar la ciutat, ha sigut una trajectòria a trompicons, amb moments difícils en els quals vam pensar a deixar-ho, però sempre amb la voluntat de seguir. Ara som un col·lectiu de quasi una desena de persones i tenim el suport de vàries empreses que ens ajuden en diversos àmbits, fins i tot ara tenim les institucions al nostre costat, no només l’Ajuntament i la Diputació, sinó enguany també l’UJI i l’Institut Valencià de Cultura (IVC), que ens ha seguit sempre i ha volgut donar visibilitat a un projecte que portat tan de temps en marxa».

Fites

Posat a triar un concert especial, Cuevas confessa que «personalment em quede amb Vic Chesnutt, un artista que ara ja ha mort i que tenia una discapacitat, anava en cadira de rodes i tocava el piano amb els dits lligats. L’ha reivindicat gent com Michael Stipe i per a mi va ser molt emotiu».

També recorda «amb nostàlgia l’alegria per començar dels primers concerts, com el de Manta Ray a l’antic Teatre del Raval», i de les darreres edicions «em quede amb Xixa, una actuació que va tindre molta repercussió».

Futur

Respecte al que els espera en el futur, Cuevas avisa que «no crec que continuem altres 20 anys, tots els que estem en l’organització tenim ja entre 45 i 50 anys i ara veus les coses d’una altra manera, però tractem de no perdre eixa frescor i portar artistes joves, aquest no és un cicle per a senyores i senyors majors». Així, afegeix que «el futur passa per continuar descobrint artistes increïbles que no coneixem, que de vegades et sorprenen i altres no ens agraden, però eixe esperit és la clau: mentre es mantinga la passió i la curiositat per descobrir nova música sempre seguirem», conclou.

Ye Vagabonds, renovadors del folk irlandés

L’edició del vinté aniversari del SONS va arrancar el 30 de gener amb Michel Cloup i un concert que José Luis Cuevas qualifica com «espectacular, molt intens». El següent en pujar a l’escenari del Teatre del Raval serà, demà, a les 20.00 hores, el duet Ye Vagabonds. D’ells el mateix Cuevas assenyala que «ací ningú sabria dir-te de qui parlem, però són molt coneguts al seu país, Irlanda, on han guanyat molts premis de música folk».

I és que els germans Diarmuid i Brian Mac Gloiin, tot i mantindre una forta connexió amb el cant tradicional de l’Ulster, han sabut obrir un nou camí en aquest tipus de música, inspirant-se a la vegada en les melodies de la música tradicional que s’ha fet als Estats Units.

La seua proposta es converteix d’aquesta manera en un viatge per les verdes prades que dibuixen el paisatge rural d’Irlanda, gràcies al seu interés per mantindre viva la història del seu país a través del seu ric patrimoni musical. Una herència que han renovat, però amb un estil més fresc i viu gràcies a la riquesa armònica que incorporen a les lletres d’unes cançons que són, sobretot, un fabulós i ric testimoni del seu passat.

Los Hermanos Cubero, uns ‘dolçainers’ únics

Quasi sense interrupció, el SONS continua aquesta setmana en un nou escenari, l’Auditori, que ja havia albergat alguna actuació del festival però que enguany s’estrena com a seu habitual, amb un concert per trimestre. El primer serà el de Los Hermanos Cubero, un dels artistes més coneguts d’aquest primer lliurament del cicle castellonenc.

Fa una dècada que es va posar en marxa el projecte musical d’Enrique i Roberto Ruiz Cubero, amb el mandolinista estadounidenc Bill Monroe i el folklorista segovià Agapito Marazuela, després de veure que els Apalaches i l’Alcarria originària dels dos germans estaven molt més a prop del que sembla. Autodenominats cordaineros fent una picadeta d’ull als dolçainers, entrellaçen de la manera més natural jota castellana i bluegrass, a més del picant de la seua pròpia collita, per a cantar la vida amb tanta honestedat com retranca.

Ara arriben a Castelló amb un doble disc sota el braç, Errantes telúricos / Proyecto Toribio. La primera part recull deu cançons en les que han participat artistes com Josele Santiago, Christina Rosenvinge o Ara Malikian, i la segona deu peces de violí tradicional de Guadalajara, de Toribio del Olmo.

Nina Nastasia, com resorgir des de l’infern

El primer trimestre es tancarà de nou al Teatre del Raval amb la presència d’una vella coneguda, Nina Nastasia. José Luis Cuevas recorda que la cantant «ja va tocar al festival fa 12 anys, després ha passat per una època molt complicada pel que fa a la seua vida personal, però ha sigut capaç d’eixir d’eixe forat i el seu darrer disc ha sigut molt destacat per tota la premsa internacional».

La cantautora, sense dubte una de les més valentes dels últims anys, no té por de compartir el seu infern particular amb la seua música, en la qual es mostra sincera, sense prejudicis, amb unes lletres crues que conten la seua història.

Poques artistes com la nord-americana han sigut capaçes de prendre consciència de certs perills que poden afectar a la salut mental. I poques artistes s’atreveixen a narrar eixes problemàtiques i fer-ho amb l’enteresa que ha demostrat en el seu últim treball, Riderless Horse (2022). Només amb veu i guitarra, una fòrmula tan senzilla com eficaç, crea un espai d’empoderament amb què sobreposar-se al dolor i que la converteix en un exemple a seguir. Delicada en aparença, la seua música és un exercici de superació.